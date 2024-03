L'edizione 2024 del Motor Valley Fest è in programma nel centro di Modena e in tutta la Regione Emilia Romagna dal 2 al 5 maggio. Nei giorni dell'evento si possono vedere dal vivo le supercar firmate Ferrari, Lamborghini e Pagani, le moto Ducati e molto altro.

Ecco di seguito tutto quello che c'è da sapere per organizzare la propria visita al Motor Valley Fest 2024, ricordando che trattandosi di un festival diffuso sul territorio i biglietti sono gratuiti (salvo quelli necessari ad accedere ad alcuni musei).

Motor Valley Fest 2024, cosa vedere

L'edizione 2024 del Motor Valley Fest è una delle più ricche di sempre. Il programma per quest'anno, infatti, è davvero vasto e comprende alcuni appuntamenti molto importanti.

L'evento si apre con i tradizionali Talk a partire dalle giornate di giovedì 2 maggio e venerdì 3 maggio al Teatro del Collegio di San Carlo. Quest'anno gli incontri sono in totale dodici, in particolare tra studenti e rappresentanti dei top brand del settore, con l'obiettivo di raccontare ai futuri professionisti le competenze richieste per lavorare oggi nel settore automotive.

Tra le aziende presenti figurano nomi come Maserati, Bosch, Pagani, Tesla, Dallara, Ducati, Automobili Lamborghini, Visa Cash App RB Formula One Team, Ferrari, Energica, MUNER-Motorvehicle University of Emilia-Romagna e Alpine.

Come sempre, il clou dell'evento è previsto per il weekend. Nelle giornate di sabato 4 maggio e domenica 5 maggio sono diversi gli appuntamenti importanti a calendario.

Primo tra tutti la parata “Supercars e moto Motor Fest 2024”, organizzata dal Lancia Thema Club International, poi, per la prima volta il passaggio in passerella di una Mustang per ricordare i 60 anni della grande sfida tra Ford e Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, infine, per celebrare Ayrton Senna, l'esposizione in Piazza Mazzini di tre modelli della Ducati 916 Senna (serie I, II, III), di una macchina con i colori del Brasile e di un esemplare di McLaren Senna.

Come anticipato, poi, sia sabato che domenica anche noi di Motor1 siamo attesi sul palco di Piazza Roma, con il nostro Andrea Farina live con il format “Nel Garage di…” insieme agli interpreti degli episodi passati e futuri e a voi con la vostra auto (a proposito state provando a partecipare?).

Ma non è tutto. Per tutta la durata del Fest, in Piazzale degli Erri e Piazza Matteotti è prevista l’esposizione dei mezzi delle Forze dell’Ordine e, sempre sabato e domenica, è prevista la presentazione della 24esima edizione del Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme, con una sfilata delle auto per il centro di Modena.

Il Museo Enzo Ferrari

Parlando proprio di Ferrari, poi, la Casa partecipa all'edizione 2024 del Motor Valley Fest con una serie di iniziative che riguardano direttamente il Museo Enzo Ferrari di Modena.

All'interno del polo è prevista l'esposizione dal titolo "One Of a Kind", ideata con l'obiettivo di consentire ai visitatori di immergersi nel mondo delle personalizzazioni Ferrari, grazie ad alcune performance dal vivo di artigiani battilastra specializzati.

Infine per tutto sabato 4 maggio il museo resterà aperto fino alla mezzanotte con una tariffa speciale agevolata, alcune attività di intrattenimento organizzate e la possibilità di accedere a visite guidate gratuite in italiano e inglese, fino a esaurimento posti.

Nello stesso giorno anche il Museo Horacio Pagani di San Cesario sul Panaro resterà aperto dalle 9.30 alle 17.00 con ingresso a pagamento su prenotazione.

Motor Valley Fest 2024, date e orari

Il Motor Valley Fest 2024 è previsto dal 2 al 5 maggio, tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00 in formato diffuso nella città di Modena. Per conoscere nel dettaglio tutti gli orari vi invitiamo a consultare il sito dedicato con tutti gli appuntamenti.

Motor Valley Fest 2024, come arrivare

Per arrivare a Modena e quindi al Motor Valley Fest 2024 ci sono varie possibilità:

in auto utilizzando le autostrade A1 o A22

in aereo: arrivando all'aeroporto di Bologna e prendendo prima un tram per la Stazione Centrale e poi uno dei diversi treni Regionali o Intercity per Modena, Piacenza, Parma o Milano.

treno: con l'alta velocità (Frecciarossa o Italo) dalle principali città italiane.

Motor Valley Fest 2024, i biglietti

Il Motor Valley Fest 2024 è un festival diffuso sul territorio, dunque i biglietti sono gratuiti, salvo quelli necessari ad accedere ad alcuni musei specifici.