Al Motor Valley Fest di Modena si celebra il ritorno di una leggenda degli Anni ’90. A venticinque anni dall’ultima presenza sul suolo modenese, ecco la Bugatti EB112, una lussuosa testimonianza del passato del brand, attivo con lo stabilimento di Campogalliano tra il 1987 e il 1995.

L’elegante ammiraglia è in esposizione fino a domenica 14 maggio in Largo Porta Sant’Agostino a Modena ed è curata da ex dipendenti dell’azienda e dai volontari pronti a spiegare il modello e a raccontare aneddoti sulla storia della Bugatti “Made in Italy”.

La storia

Nata poco tempo dopo la EB110 (l’iconica supercar che ha celebrato i 110 anni dalla nascita del fondatore della Casa Ettore Bugatti), l’EB112 viene presentata al Salone di Ginevra del marzo 1993. Le forme dell’ammiraglia sono sostanzialmente diverse da quelle della super sportiva, con un design ideato da Giorgetto Giugiaro tipicamente da fastback a 4 porte e ispirato ai modelli gli anni ’30.

Bugatti EB112 al Motor Valley Fest di Modena

La Bugatti ha dimensioni titaniche per l’epoca, con una lunghezza di 5,07 metri, una larghezza di 1,96 m e un’altezza di 1,41 m. Colossale è anche il motore, un 6 litri V12 ereditato dall’EB110 da 456 CV e 649 Nm che riesce a spingere l’EB112 da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e a raggiungere la velocità massima di 300 km/h.

Bugatti EB112

Quella presente nell’esposizione “EB112 – La berlina rimasta un sogno” (curata dall’associazione storico culturale “Bugatti Automobili Campogalliano APS) è uno dei soli tre esemplari rimasti. La produzione della Bugatti, infatti, è iniziata pochi mesi prima che la Casa dichiarasse bancarotta. Da allora, il marchio non ha più presentato una berlina, se non il concept 16C Galibier del 2009 rimasto per l’appunto solo un prototipo.