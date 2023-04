Manca poco meno di un mese al Motor Valley Fest 2023, quinta edizione dell'evento dedicato alla Terra dei Motori in programma dall'11 al 14 maggio. Un appuntamento che anche quest'anno avrà Modena al centro, con numerosi eventi ad animare la città e non solo.

Il programma è ricco di appuntamenti, tra talk, mostre, parate di auto e moto di ieri e di oggi, celebrazioni di importanti anniversari e molto altro ancora. Di seguito trovate il programma del Motor Valley Fest 2023.

Gli incontri

La prima giornata si aprirà con il convengo inaugurale al Teatro Pavarotti di Modena, in programma alle 9.00, con autorità - il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il presidente di Unioncamere Andrea Prete - e rappresentanti del mondo auto italiano e internazionale.

Si parlerà del futuro della mobilità partendo dal grande tema della rivoluzione elettrica in Europa prevista per il 2035.

Incontri che continueranno nel pomeriggio a partire dalle 14.30 in Via Francesco Selmi nell’area denominata Motor Valley Accelerator. “Evoluzione: il settore e le risorse” e “Innovazione e finance: digitalizzazione, metaverso e intelligenza artificiale” sono alcuni dei talk in programma.

Venerdì 12 maggio alle 9.30 si parlerà carburanti alternativi - e-fuel, idrogeno e biocarburanti - nell'incontro “Il futuro, la sostenibilità e l’elettrico” mentre in “Motor Valley DNA”, assieme al ceo della Formula 1 Stefano Domenicali e rappresentanti dei vari brand della Motor Valley si parlerà delle nuove tendenze del comparto a fronte dei nuovi trend.

Gli eventi

Anche nell'edizione 2023 ci sarà poi spazio per "Innovation and Talents", luogo di incontro tra aziende, giovani, università e 40 start up italiane e straniere. In programma nelle giornate dell'11 e del 12 maggio. Alla fondazione San Carlo andranno in scena i Talent Talks, interventi che vedranno rappresentanti di Lamborghini, Maserati, Dallara, Ducati e altri parlare agli studenti.

Motor Valley Fest 2022

Le mostre

Come detto al Motor Valley Fest si celebreranno anche anniversari e nomi che hanno reso grande la Terra dei Motori. Nomi come quello di Mauro Forghieri, ingegnere modenese protagonista di 7 mondiali conquistati dalla Ferrari, a cui è dedicata la mostra “L’altra storia dell’Ing. Mauro Forghieri” al Vision Up al Cortile Giulio Cesare dell’Accademia Militare di Palazzo Ducale di Modena.

Motor Valley Fest 2022

Spostandosi nell’area della Torretta all’ex Aerautodromo di Modena ci si troverà invece davanti alla mostra “I grandi motociclisti modenesi”, realizzata in collaborazione con Moto Club Modena con foto, video e moto dei grandi piloti del passato.

Si chiama invece "Manualmente" l'esposizione in programma dall’11 maggio al 25 giugno nella Chiesa San Carlo, con pezzi unici provenienti dal mondo della ceramica, della moda e dei motori.

Infine il 13 e 14 maggio si potrà visitare la Casa d’Aste della Motor Valley di Giusti e Battaglia, ammirando la collezione privata della famiglia Giusti, assieme a pezzi particolari come antiche auto a pedali, caschi appartenuti a piloti famosi e altro ancora.

Modelli di ieri e di oggi firmati Ferrari, Pagani, Lamborghini, Maserati, Ducati e Dallara prenderanno posto nel Cortile d’Onore di Palazzo Ducale per il "Best of Motor Valley".

Motor Valley Fest 2022

Raduni e parate

Durante i 4 giorni del Motor Valley Fast le auto non saranno solo ferme: si terranno anche numerosi raduni come il Cavallino Classic Modena (12 - 14 maggio) con 25 Ferrari del passato, Moto e Supercars Made in Motor Valley (13 maggio), animato da oltre 200 Ducati e 100 tra Ferrari e Lamborghini, 60° Lamborghini Anniversary & Supercars (11 - 14 maggio) raduno itinerante tra Modena e la riviera romagnola.

Per maggiori informazioni potete collegarvi al sito ufficiale del Motor Valley Fest.