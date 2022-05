Campogalliano è la città della Motor Valley che ha visto nascere la Bugatti EB110, iconica sportiva di inizio Anni '90, e sin da allora è rimasta saldamente connessa con il marchio automobilistico.

Per celebrare questa stretta relazione, è proprio a Campogalliano che si terrà un evento speciale chiamato "Bugatti sotto le Stelle": verrà proiettato sabato 28 maggio alle 20:45 in Piazza Castello il film-documentario "La Fabbrica Blu", in cui si racconta la storia della Bugatti Automobili S.P.A. - azienda aperta in piena Motor Valley dal 1988 al 1995.

Ospiti speciali

Per un'occasione così speciale, non potevano mancare ospiti a dir poco d'onore. Come introduzione al film e alla storia della Bugatti italiana, nostro Direttore Alessandro Lago potrà intervisterà due dei protagonisti di questa storia della Motor Valley:

Loris Bicocchi , collaudatore della EB110 e di molte altre supersportive, noto a livello internazionale come "il re mida delle supercar"

, collaudatore della EB110 e di molte altre supersportive, noto a livello internazionale come "il re mida delle supercar" Giampaolo Benedini, architetto creatore della Fabbrica Blu, Direttore del centro stile Bugatti dal 1990 al 1995 e designer firma dello stile finale della EB110

Giampaolo Benedini e Loris Bicocchi

E naturalmente non poteva mancare un'ospite speciale a quattro ruote, anche lei protagonista ma soprattutto vera creazione dell'avventura Bugatti in Italia: alla serata sarà presente la primissima EB110 GT, letteralmente la vettura presentata da Alain Delon a Parigi nel 1991 come prototipo di lancio del modello.

L'evento, organizzato dall'associazione storico-culturale "Bugatti Automobili Campogalliano APS" col patrocinio del comune della città, si inserisce all'interno delle tantissime celebrazioni del Motor Valley Fest, che per Bugatti è una prima volta con uno stand nel centro storico di Modena e una EB110 GT esposta al suo interno.