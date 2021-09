Il 1991 è un anno epocale, di svolta e di passaggio nella storia moderna: crolla l'ex Unione Sovietica, si dissolve anche la Jugoslavia e scoppia la prima guerra del Golfo, con tutte le le conseguenze che questi eventi porteranno negli equilibri tra i Paesi di tutto il mondo.

Al cinema trionfano Terminator 2, Il silenzio degli innocenti e JFK, i lettori CD diffondono la nuova musica "grunge" dei Nirvana e i primi successi planetari dei Red Hot Chili Peppers, mentre si spegne la stella di Freddie Mercury, cantante e anima dei Queen.

In questo contesto tumultuoso nasce la Bugatti EB110, la supercar più evoluta, potente e veloce della sua generazione che proprio sabato 14 settembre 1991, il giorno prima dei 110 anni di Ettore Bugatti, viene svelata a Parigi, alla Place de La Défense, dall'entusiasta Alain Delon e dal patron Romano Artioli. Quelle che vedete nell'articolo sono le rare foto originali dell'evento e il comunicato stampa ufficiale dell'epoca.

1991/2021: la Bugatti EB110 è ancora qui per stupire

Da allora sono passati trent'anni esatti e la Bugatti EB110 resta uno dei capolavori dell'auto Made in Italy, con marchio francese, ma voluta dall'italianissimo Romano Artioli che l'ha fatta progettare, disegnare e produrre per quasi un lustro nell'italianissima Fabbrica Blu di Campogalliano (MO).

È proprio qui, nella storica sede di Bugatti Automobili S.p.a. di Campogalliano, disegnata come la EB110 dall'architetto designer Giampaolo Benedini, che Domenica 19 settembre 2021 è in programma il "30 anni EB110 - The definitive meeting". Si tratta anche dell'ultima, preziosa occasione per vedere la Fabbrica Blu nella sua veste originaria.

Ci sono ancora biglietti per entrare nella Fabbrica Blu

Questo esclusivo raduno per proprietari di Bugatti celebra il mito della EB110 e delle persone che hanno contribuito alla sua creazione, dallo stesso Artioli a Benedini, passando per il pilota collaudatore Loris Bicocchi e altri ospiti speciali.

Oltre ai fortunati possessori di una Bugatti, l'evento organizzato dall'Associazione storico culturale Bugatti automobili Campogalliano fondata dai Custodi (qui la pagina Facebook) prevede la possibilità di accogliere 300 ospiti, previo il pagamento di una quota di partecipazione.

La buona notizia per tutti gli amanti di belle auto e di storia della Motor Valley è che sono ancora alcuni biglietti disponibili per gli ospiti che vogliono entrare nella Fabbrica Blu e godersi da vicino la EB110 da 560 e 610 CV, la Bugatti Centodieci che la celebra con 1.600 CV e altri rombanti capolavori della Casa di Molsheim.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a 30years.eb110.day@gmail.com.

Il programma del 19 settembre per gli ospiti: