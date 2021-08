A trent'anni esatti di distanza dalla presentazione a Parigi della Bugatti EB110, la potente ed esclusiva hypercar francese con cittadinanza italiana celebra la sua nascita proprio nel luogo dove tutto è iniziato nel 1991.

Parliamo della famosa Fabbrica Blu di Campogalliano (MO), un pezzo di storia dell'automobile e un gioiello di architettura che sarà possibile vedere da vicino per l'ultima volta nella sua forma originale il 19 settembre 2021, in occasione del raduno dei 30 anni di Bugatti EB110.

Lo spettacolo Bugatti nella Fabbrica Blu

Per partecipare all'esclusivo "30 anni EB110 - The definitive meeting" ci sono due possibilità: o si è possessori di una Bugatti o ci si iscrive per entrare a far parte del ristretto gruppo di 300 ospiti che potranno godersi lo spettacolo della prima supercar moderna marchiata Bugatti. Il tutto proprio nel luogo che ne ha visto la nascita e che conserva intatto, fermo nel tempo, il sapore di un'avventura irripetibile.

Il numero limitato è imposto dal rispetto delle regole anti Covid, ma i pochi fortunati che saranno all'interno della Fabbrica Blu da cui sono uscite tra il 1991 e il 1995 le 139 Bugatti EB110, avranno la possibilità di sognare a occhi aperti di fronte alla mitica supercar e non solo.

Come partecipare

Chi vuole essere al centro del fitto programma di eventi all'interno dello stabilimento di Campogalliano deve prenotarsi scrivendo a 30years.eb110.day@gmail.com e pagare una quota di partecipazione. Altre informazioni sul raduno dei 30 anni EB110 si possono trovare sulla pagina facebook degli organizzatori, l'Associazione storico culturale Bugatti automobili Campogalliano fondata dai Custodi.

Qui sotto c'è il programma dettagliato della giornata di Domenica 19 settembre per gli ospiti iscritti.

Dalle 10:15

Arrivo alla Fabbrica Blu

Arrivo alla Fabbrica Blu 10:15

Caffè di benvenuto

Caffè di benvenuto 11:00

Arrivo della sfilata di Bugatti EB110 alla Fabbrica Blu

Arrivo della sfilata di Bugatti EB110 alla Fabbrica Blu 12:00-13:00

Conferenza con i protagonisti della storia della EB110

Conferenza con i protagonisti della storia della EB110 13:00-14:00

Pranzo alla Fabbrica Blu

Pranzo alla Fabbrica Blu 14:00-18:00

Attività varie all'interno della fabbrica - Festeggiamenti

Attività varie all'interno della fabbrica - Festeggiamenti 18:00

Fine dell'evento e partenze individuali

La EB110 e i suoi creatori per un evento eccezionale

Nel corso della conferenza, che Motor1.com seguirà in veste di media partner, ci saranno gli interventi di alcuni dei protagonisti che hanno creato la mitica Bugatti italiana, oltre ad altri ospiti speciali.

Al momento, oltre a diverse decine di Bugatti provenienti da tutto il mondo, il raduno dei 30 anni di EB110 prevede la partecipazione di Romano Artioli, fondatore di Bugatti Automobili S.p.a., di Giampaolo Benedini, architetto designer padre della EB110 e di Loris Bicocchi, il collaudatore della supercar col V12 quadriturbo da 560 e 610 CV.

L'ultima occasione per vedere la Fabbrica Blu di oggi

Nel ricco programma del raduno del trentennale ci sono poi una serie di altre attività all'interno dello storico stabilimento Bugatti che comprendono la presenza di una delle dieci Bugatti Centodieci, l'hypercar da 1.600 CV e 8 milioni di euro dedicata proprio alla EB110.

A questo si aggiunge anche il fascino di un pranzo esclusivo sotto il tetto di quella stessa fabbrica che ha dato i natali alla EB110, oltre a una piccola mostra di oggetti esclusivi e memorabilia Bugatti.

La parte di evento aperta a tutti

Per chi non ha una Bugatti o non è iscritto all'evento è comunque possibile godere di una parte del raduno. Basta infatti andare nel centro di Campogalliano tra le 9:00 e le 11:00 di Domenica 19 settembre per poter assistere alla sfilata delle Bugatti EB110.

Tra le 10:00 e le 10:15 è previsto, sempre nel centro della cittadina modenese, lo svelamento istituzionale di una targa celebrativa che riporterà la scritta: "Campogalliano: la città della EB110".