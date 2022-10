L'Italia non è un Paese per giovani. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ripresa anche in un ormai celebre film in tempi recenti, fa parte dell'immaginario collettivo che disegna la nostra Nazione come poco adatta alle idee innovative.

Ci sono realtà però che da sempre si battono per contrastare questo quadro, tra loro c'è Motor Valley Accelerator, l'acceleratore di startup emiliano che nella terra dei motori aiuta le piccole realtà a nascere, crescere e a camminare con le proprie gambe. Nel corso dell'Expo Day del 20 ottobre scorso a Fiorano Modenese, le startup selezionate nel 2022 si sono riunite portando i loro progetti e dialogando con alcune delle menti più brillanti del settore.

Connettere le menti brillanti

Uno degli obiettivi di Motor Valley Accelerator, lo ricordiamo, è quello di connettere le idee dei giovani del nostro Paese, soprattutto a livello universitario, e dare loro una possibilità di crescita, finanziandole grazie ai fondi messi a disposizione da alcune multinazionali associate.

All'evento del 20 ottobre hanno partecipato il Prof. Francesco Leali della Motorvehicle University of Emilia-Romagna, che ha aperto il pomeriggio discutendo del futuro della mobilità e dei finanziamenti di cui le startup necessitano e analizzando, a seguire, le tendenze del mercato, i cambiamenti e il punto di vista degli investitori.

Successivamente, i piloti Riccardo Patrese ed Emanuele Pirro, portando sul palco le loro esperienze automobilistiche, hanno proposto invece il punto di vista dall’abitacolo delle monoposto nei confronti dell’evoluzione e della preparazione atletica dei piloti di Formula 1, con le costanti sfide che il mondo delle corse presenta.

Infine, Stefano Genovese, Head of Institutional & Public Affairs del Gruppo Unipol, ha presentato The Urban Mobility Council, l'iniziativa promossa dall'assicurazione che ha come obiettivo quello di fare sintesi tra le istituzioni, le università e le aziende impegnate a costruire una mobilità sostenibile.

Tutte le startup dell'edizione 2022: