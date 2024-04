Bella, brutta, troppo cara, prezzo giusto, elettrico no, elettrico si: l'Alfa Romeo Milano è appena nata e sta facendo discutere tutti, appassionati e non. A dire la sua ora è anche il ministro del made in Italy Adolfo Urso che, intervenuto in un incontro a Torino per l'inaugurazione della Casa del Made in Italy, ha criticato il nuovo SUV piccolo Alfa.

Chiaramente non in termini di design o powertrain. È il nome scelto dal Biscione al centro del contendere.

"Un'auto chiamata Milano non si può produrre in Polonia. Questo lo vieta la legge italiana che nel 2003 ha definito l'Italian Sounding, una legge che prevede che non bisogna dare indicazioni che inducano in errore il consumatore. Sarebbero indicazioni fallaci legate in maniera esplicita alle indicazioni geografiche. Quindi un'auto chiamata Milano si deve produrre in Italia, altrimenti si dà un'indicazione fallace che non è consentita dalla legge italiana".

Cosa dice la legge

Il ministro Urso cita la legge l'articolo 4, comma 49, della Legge n. 350/2003, articolo 517 del codice penale, che regola "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza".

Legge nata per tutelare ogni tipo di merce prodotta in Italia da eventuali contraffazioni. La legge dice che "costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali". E Alfa Romeo come risponde? Per si limita a un "no comment".

Ricordiamo il fatto che il nome Alfa Romeo Milano sia stato reso noto 6 mesi fa, mentre già da prima si sapeva che il SUV piccolo Alfa sarebbe stato prodotto in Polonia nello stabilimento di Tychy.

La questione milione

