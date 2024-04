Stellantis ha in serbo 36 novità da lanciare nei prossimi anni, firmate Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia e Opel. Di alcune conosciamo già il nome, altre invece rimangono ancora avvolte dal mistero. Ieri erano tutte presenti nell'Heritage Hub di Torino, dove viene custodito il passato di Abarth, Fiat e Lancia.

Luogo ricco di storia per illustrare il futuro del Gruppo, fatto di modelli per lo più elettrici, dove però l'elettrificazione giocherà un ruolo importante. All'evento, assieme ai manageri dei vari brand, erano presenti anche circa 300 concessionari. Nessuna foto è stata pubblicata - e con ogni probabilità gli smartphone sono stati blindati - sappiamo però cosa è stato mostrato.

Pronte al via

Molti modelli sono ormai pronti a entrare nei listini delle Case, tra novità, restyling e nuove motorizzazioni.

Andando in rigoroso ordine alfabetico si parte con la Abarth 600e, l'auto di serie più potente nei 75 anni dello Scorpione, derivata dalla controparte Fiat e ricca di modifiche meccaniche, prima tra tutte la motorizzazione elettrica da 240 CV.

Pronta a debuttare in anteprima mondiale il 10 aprile è stata mostrata anche l'Alfa Romeo Milano, la prima elettrica del Biscione, presente all'Heritage Hub anche in versione mild hybrid.

Abarth 600e Alfa Romeo Milano, le prime foto

Tre le novità Citroen: la nuova C3, già vista dal vivo tempo fa, accompagnata dalla nuova C3 Aircross e dalla versione mild hybrid della C4, presentata poco più di un mese fa. Rimanendo in Francia è stata mostrata la DS4 elettrica.

Fiat ha mostrato la Pandina, aggiornamento in chiave tecnologica della Panda, necessario per far rispettare alla bestseller italiana le normative europee in tema di assistenti alla guida. Con lei fa Fiat 600 mild hybrid.

Mild hybrid anche per la nuova Lancia Ypsilon, presente anche in versione elettrica, e per la Jeep Avenger 4xe, quella a trazione integrale.

Lancia Ypsilon 2024 ibrida Edizione Speciale Cassina Jeep Avenger 4xe

Si è fatta vedere anche la nuova Opel Frontera, il SUV che prenderà il posto della Crossland rispolverando un nome storico per la Casa. Con lei la nuova generazione della Grandland, pronta a fare il grande passo verso l'elettrico.

Chiudono la lista le Peugeot 208, 3008 e 5008 BEV, sia elettriche sia mild hybrid.

Quello che sappiamo

I modelli citati sono 14. Ne mancano 22 all'appello. Di che modelli si tratta?

Uno su tutti: la Fiat Panda elettrica, attesa al debutto il prossimo 11 luglio. Assomiglierà alla concept mostrata a fine febbraio? Chissà, sappiamo però che sarà un crossover urbano, meccanicamente imparentato con la nuova Citroen C3. Prendendo poi in considerazione gli altri prototipi pubblicati poco più di un mese fa la famiglia Panda sarà destinata ad allargarsi, come fatto dalla 500, accogliendo modelli inediti e diversi tra di loro.

Fiat Panda 2024, il render di Motor1.com Lancia Ypsilon HF, il render di Motor1.com

La Lancia Ypsilon è stata già nominata, ma all'Heritage Hub i presenti potrebbero aver visto anche la versione sportiva HF, mossa dallo stesso powertrain della Abarth 600e. Potrebbe invece essere stata mostrata ancora in veste di concept la nuova Lancia Gamma, ammiraglia della Casa in arrivo nel 2026, due anni prima della nuova Lancia Delta.

Alfa Romeo si prepara invece a lanciare - nel 2025 e nel 2026 - le nuove generazioni di Stelvio e Giulia. Elettriche, basate sulla piattaforma STLA Large, portata al debutto dalla Dodge Charger Daytona, in grado di ospitare anche motorizzazioni termiche ed elettrificate.

Alfa Romeo Stelvio, il render di Motor1.com Jeep Compass, il render di Motor1.com

Chiudendo il polo premium di Stellantis il 2025 vedrà anche l'arrivo della DS 8, ammiraglia del brand francese con carrozzeria da station wagon/ coupé. L'anno successivo toccherà invece alla nuova generazione di DS 3, mossa esclusivamente da motorizzazioni elettriche.

Nello stesso anno (o a fine 2025) dovrebbe vedere il debutto la nuova Jeep Compass, basata sulla piattaforma STLA Medium prodotta - con ogni probabilità - nello stabilimento di Melfi, al fianco della Opel Manta, esteticamente simile alla DS 8. Pare però che il progetto sia stato messo in stand-by.

Siamo arrivati a 10 modelli, per un totale di 24. Ce ne mancano 12 da individuare. Considerando l'assenza di teaser o piccole anticipazioni per ora non sappiamo cos'altro arriverà in futuro in quel di Stellantis. Una potrebbe essere la Fiat 500 ibrida basata però sull'elettrica. Si tratta di rumors. Non ci resta che aspettare nuovi indizi.