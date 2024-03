È ufficialmente partito il countdown per la presentazione dell'Alfa Romeo Milano prevista - guarda caso - a Milano il 10 aprile 2024, con video in diretta streaming sul canale Youtube della Casa. Un modello importante per la Casa. Sarà infatti la prima auto elettrica del Biscione, con forme e dimensioni da SUV piccolo di segmento B.

Un progetto strettamente imparentato con Jeep Avenger e Fiat 600, con le quali condividerà buona parte della meccanica. Proprio per questo possiamo iniziare a indovinare quali saranno le caratteristiche dell'Alfa Romeo Milano, stile compreso grazie alle foto teaser pubblicate qualche settimana fa.

Per la città e non solo

Partiamo dagli esterni. Guardando alle "cugine" l'Alfa Romeo Milano dovrebbe essere lunga intorno ai 4 metri, forse più verso quota 4,17 come la 600 rispetto ai 4,08 della Avenger, così da offrire maggiore spazio in abitacolo. Entrerà quindi nel segmento dei SUV piccoli, come Volkswagen T-Cross, Ford Puma, Seat Arona, DS 3 e Opel Mokka. Insomma, la concorrenza non mancherà di certo.

Guardando alle prime foto della Milano si notano forme abbastanza tondeggianti, la linea di ascendente e le maniglie posteriori "affogate" nelle portiere, così da migliorare l'aerodinamica.

Alfa Romeo Milano, le foto teaser Alfa Romeo Milano, il nostro render

I gruppi ottici LED (chissà se anche a matrice di LED sugli allestimenti più ricchi) sono quasi completamente coperti e non riusciamo quindi a capire se avranno la stessa firma luminosa delle sorelle maggiori Tonale e Stelvio. Non mancherà poi il classico Trilobo Alfa Romeo, che potrebbe però perdere il logo al centro, spostato sulla sommità del cofano. A tradirne la presenza c'è una piccola bombatura sotto i camuffamenti del muletto protagonista delle foto teaser.

Arredamento di famiglia

Degli interni dell'Alfa Romeo Milano non ci sono immagini ufficiali ma i bozzetti depositati all'ufficio brevetti. In questo caso però tutto va preso con le molle, anche se lo stile sembra riprendere quello delle altre Alfa, con la strumentazione a rilanciata dalla Tonale. Dovrebbe essere 100% digitale, affiancata da un monitor centrale che dovrebbe avere una diagonale da 10".

A livello di spazio è naturalmente difficile dire come sarà. Anche in questo caso bisogna guardare ad Avenger e 600 con i loro 360 e 380 litri di bagagliaio.

Alfa Romeo Milano, le immagini degli interni Alfa Romeo Milano, il volante

Elettrica ed elettrificata

Eccoci alla parte "calda": i motori dell'Alfa Romeo Milano. Come detto sarà la prima elettrica di Alfa e salvo sorprese al lancio dovrebbe essere disponibile con il powertrain composto dal motore elettrico, abbinato all'asse anteriore, da 156 CV alimentato da un pacco batterie da 54 kWh (51 kWh effettivi), per circa 400 km di autonomia calcolata secondo il ciclo WLTP. Lo stesso di Jeep Avenger e Fiat 600, con le quali condivide la piattaforma CMP di origine PSA.

Alfa Romeo Milano, i test in pista

Successivamente ci aspettiamo l'arrivo delle versioni mosse dal 1.2 3 cilindri turbo benzina da 100 CV, disponibile sia in versione puramente termica sia mild hybrid, la prima con cambio manuale 6 marce la seconda con automatico doppia frizione 6 rapporti. Stando a quanto anticipato dal ceo Jean-Philippe Imparato l'Alfa Romeo Milano sarà disponibile anche con trazione integrale, in questo caso ripresa da quella della Avenger 4xe e composta dal 1.2 (in versione da 136 CV) abbinato all'asse anteriore e due elettrici, di cui uno al posteriore.

Trattandosi poi di un'Alfa ci aspettiamo anche una versione sportiva, a riprendere il powertrain elettrico della Abarth 600e: 240 CV buttati a terra esclusivamente dalle ruote anteriori. Si chiamerà Alfa Romeo Milano Quadrifoglio? Lo sapremo solo più avanti.

Alfa Romeo Milano, il video della presentazione