Giulietta Sprint e Alfetta GT sono due tra le Alfa Romeo più famose, celebrate e amate di sempre. Modelli che nel 2024 festeggiano importanti anniversari: 70 anni la prima - venne presentata nel 1954 - e 50 la seconda, il cui debutto è avvenuto nel 1974.

Appuntamenti importanti che Alfa Romeo ha voluto celebrare con speciali loghi dedicati agli iconici modelli e disegnati dal centro stile del Biscione, pronti a caratterizzare i numerosi appuntamenti che la Casa organizzerà nel corso dell'anno.

Linee inconfonbili

I due loghi riprendono le linee delle carrozzerie delle Alfa Romeo Giulietta e Alfetta GT, con i nomi dei modelli a riprendere i lettering delle rispettive epoche. Semplicità che mette anche in risalto anche alcuni tratti che univano le due Alfa, come i gruppi ottici anteriori circolari e l'immancabile trilobo, allungato sulla prima e con dimensioni ben più modeste sulla seconda.

Come detto le due grafiche accompagneranno Alfa Rome nei suoi eventi in programma nel 2024 - Tribe Days in testa - nonché le giornate speciali che si terranno al museo di Arese: domenica 5 maggio per l'Alfetta GT e 2 per Giulietta, con conferenze e parate di appassionati proprietari delle iconiche Alfa del passato.

Alfa Romeo Giulietta, il logo celebrativo Alfa Romeo Alfetta GT, il logo celebrativo

Alfa Romeo Giulietta Sprint

Presentata il 21 aprile del 1954 al Salone di Torino l'Alfa Romeo Giulietta Sprint rappresenta la prima Alfa "industriale" dopo il primo tentativo rappresentato dalla 1900 del 1950. Un modello con una storia produttiva travagliata che portò - evento più unico che raro - alla presentazione prima della versione coupé e poi della berlina. Non venne mai chiarito il perché della scelta, anche se con ogni probabilità i motivi sono da ricercarsi nelle difficoltà per un costruttore come Alfa Romeo - specializzato in vetture sportive - di approntare per tempo le linee produttive per una classica berlina. Disegnata da Franco Scaglione (all'epoca alle dipendenze di Bertone) venne battezzata "fidanzata d'Italia", a sottolineare il grande successo di vendite nel Bel Paese.

Alfa Romeo Alfetta GT

Con stile firmato da Giorgetto Giugiaro l'Alfetta GT rappresentava la versione coupé dell'Alfetta berlina, l'Alfetta GT era caratterizzata da una carrozzeria 2 volumi, differenziandosi di molto dalla Giulia GT, disegnata sempre da Giugiaro. Una Gran Turismo con dimensioni compatte (4,19 metri di lunghezza) e tanto spazio, mossa all'inizio dal 1.8 in da 122 CV, divenuti poi 118 nel 1975, appena un anno dopo il debutto. Nel 1976 venne poi presentata la versione entry level, con il 1.6 da 109 CV.