Caso vuole che Pasqua 2024 cada nello stesso giorno del 75° compleanno di Abarth. Così lo Scorpione festeggia mettendo nell'uovo la prima foto degli interni della Abarth 600e, la versione sportiva del crossover Fiat e modello di serie più potente mai creato dal brand.

Saranno infatti 240 i cavalli del crossover elettrico, a portare a spasso una carrozzeria decisamente sportiva accompagnata da un abitacolo altrettanto incattivito.

Come cambia

Iniziamo proprio dagli interni della Abarth 600e, con arredamento ripreso in toto da quello della controparte Fiat ma reso ben più sportivo prima di tutto dai sedili avvolgenti, con fianchetti ben più che accennati. Anche il volante ha un design differente, con al centro l'immancabile logo dello Scorpione.

Abarth 600e, gli interni Abarth 600e, gli interni

Pelle e Alcantara ricoprono parte delle superfici e la parte superiore della plancia ha un trattamento dedicato, con la scritta Abarth in bella vista. Giusto per non lasciare spazio a dubbi sul tipo di 600 che si sta guidando. Infotainment e strumentazione digitale sono gli stessi della Fiat 600, con schermate e grafica modificate per sottolineare la natura sportiva del crossover.

Il set di foto comprende anche immagini della carrozzeria della Abarth 600e - in versione top di gamma Scorpionissima - con paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, un decisamente ben visibile alettone sopra il lunotto e un colore carrozzeria cui non piace passare inosservato. Non avrà il sound del Record Monza ad accompagnarla, così la 600e gioca sulla grafica per farsi notare.

Abarth 600e, il 3/4 anteriore Abarth 600e, il posteriore

Di ulteriori informazioni sulla meccanica non ne sono state rilasciate. Sappiamo già che sarà basata su una versione evoluta della piattaforma CMP (battezzata Perfo-eCMP), con motore elettrico anteriore da 240 CV, tenuti a bada da modifiche a impianto frenante, assetto, differenziale e via dicendo.

Con ogni probabilità nelle prossime settimane arriveranno nuove foto, in attesa della presentazione ufficiale attesa nel corso di giugno 2024.