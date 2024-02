Abarth è in una piena fase di transizione. Lo Scorpione è sempre più elettrificato, con la 600e che ha seguito le orme della 500e puntando ulteriormente sulla potenza e sull'esperienza di guida. Tuttavia, il marchio non dimentica le sue origini e non è ancora pronto a mandare in pensione i modelli a motore termico.

A dimostrarlo c'è il lancio della 695 75° Anniversario, un'edizione speciale realizzata per celebrare a dovere i 75 anni dalla nascita del brand.

1.368 esemplari da 180 CV

La 75° Anniversario (il cui prezzo deve ancora essere annunciato da Abarth) è disponibile in soli 1.368 esemplari, un numero che si rifà al celebre motore 1.4 T-Jet con una cilindrata di 1.368cc. Questo motore è dotato di un turbocompressore Garrett GT 1446 che offre una potenza di 180 CV e una coppia di 250 Nm a 3.000 giri al minuto. La velocità massima è di 225 km/h, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h è di 6,7 secondi ed è accompagnata dal sound degli scarichi Record Monza.

Abarth 695 75° Anniversario I cerchi da 17" della 75° Anniversario Abarth 695 75° Anniversario vista dall'alto

Dotata degli ammortizzatori Koni FSD, questa edizione speciale presenta una livrea unica, con un tocco distintivo rappresentato da un logo dedicato visibile sia all'interno che all'esterno. Infatti, sul tetto troviamo il simbolo dello Scorpione, mentre ai lati ci sono gli adesivi esclusivi a forma di pistone.

L'equipaggiamento comprende anche i loghi Abarth dorati, i vetri posteriori oscurati, i cerchi in lega dorati da 17" e un sistema frenante ad alte prestazioni con dischi ventilati e forati da 305x28 mm e pinze Brembo nere.

A bordo della 75° Anniversario

All'interno della 695 è presente una plancia rivestita in alcantara nera e nuovi sedili in carbonio realizzati in collaborazione con Sabelt. Su questi ultimi ci sono cuciture dedicate e il logo 75° Anniversario.

Abarth 695 75° Anniversario, gli interni

La dotazione dell'Abarth comprende la radio DAB da 7", un display digitale TFT da 7" e la connettività CarPlay e Android Auto, insieme al climatizzatore automatico, al sistema audio Beats e al sistema di navigazione. Inoltre, l'edizione limitata offre una vasta connettività grazie alle funzioni Mopar Connect, che includono My:Assistant, My:Remote Control, My:Car e My:Journey.