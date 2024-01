La Opel Crossland X è stato il primo modello realizzato congiuntamente da Opel e dall'allora Gruppo PSA. Presentata nel 2017 nel 2020 è stata aggiornata con un classico restyling che le ha fatto perdere la "X" finale, aggiungendo nuove tecnologie e stile rinnovato.

Nel 2024 sarà la volta della nuova generazione, che dovrebbe essere basata sulla prossima Citroen C3 Aircross. In base a quanto dichiarato ufficialmente dall'azienda, però, abbandonerà il nome Crossland in favore dello storico Frontera.

Un SUV con forme da fuoristrada

In base alle ultime informazioni rilasciate dalla Casa e al teaser pubblicato (unito alle più recenti foto spia) la nuova Opel Frontera dovrebbe essere strettamente imparentata con la prossima generazione di Citroen C3, il cui debutto è previsto nel corso dell'anno.

Le ultime foto spia della Opel Crossland di nuova generazione

Ciò significa forme regolari e linee semplici, nessun richiamo al mondo dei SUV coupé per ottimizzare lo spazio interno. Per quanto riguarda la meccanica non ci sono dettagli particolari ma, se davvero la nuova Opel Crossland (pardon, Frontera) dovesse assomigliare alla prossima C3 Aircross anche sotto pelle potrebbe utilizzare la piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata per la nuova C3. Pianale nato per ospitare sia powertrain 100% elettrici sia elettrificati, economica ma non per questo povera dal punto di vista della dotazione tecnologica.

La nuova Frontera quindi, come buona parte del resto della gamma, offrirà differenti opzioni per le motorizzazioni, in attesa del passaggio definitivo alla mobilità a batterie i ogni modello Opel. La Casa ha specificato che il nuovo SUV sarà disponibile in versione elettrica fin dal lancio, non ha però parlato di batterie né di autonomia.

Opel Crossland (2024), il nostro render eclusivo

Il 2024 di Opel vedrà poi debuttare anche la nuova generazione di Grandland, attesa nella seconda metà dell'anno. Anche per lei ci saranno versioni termiche ed elettriche, basate sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, la stessa della nuova Peugeot 3008.