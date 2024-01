Presentata nel 2021 come concept la Opel Manta di serie, nuova ammiraglia della Casa, dovrebbe essere una delle novità principali per il 2025. Così però non sarà, almeno stando alle indiscrezioni raccolte e pubblicate da L'Automobile Magazine. Secondo la testata francese infatti il progetto sarebbe stato messo in stand-by dai vertici Opel.

Non ci sono ancora conferme né smentite ufficiali da parte della Casa e - ripetiamo - trattandosi di indiscrezioni tutto è da prendere con le pinze.

Troppo strana

Sempre secondo L'Automobile Magazine dietro alla decisione di stoppare la produzione della Opel Manta ci sarebbero ripensamenti circa il suo posizionamento e lo stile, ritenuti dalla Casa eccessivamente lontana dal proprio DNA.

La futura ammiraglia del Fulmine infatti dovrebbe proporre una carrozzeria rialzata e linee quasi da coupé, con posteriore caratterizzato da tetto inclinato e forme da station wagon. Una sorta di Citroen C5-X in salsa Opel dunque. Una novità assoluta sotto tutti i punti di vista, lontana da una gamma che da anni ormai propone modelli più classici e generalisti.

Opel Manta 2025, il nostro render

Le ripercussioni

Se lo stop alla Opel Manta dovesse rivelarsi realtà non sappiamo se ci sarà un rimpiazzo - magari un SUV più grande rispetto alla Grandland, attesa con la nuova generazione nel corso del 2024 - o se il listino della Casa avrà come ammiraglia il SUV compatto.

Quello che è certo è che ci sarebbero ripercussioni sulla fabbrica di Melfi, stabilimento scelto per assemblare la Manta al fianco dell'omologa firmate DS (la nuova DS 9) e della Lancia Gamma, attesa al debutto nel corso del 2026. Tutte utilizzeranno la piattaforma STLA Medium di Stellantis, studiata per servire sia auto elettriche sia modelli con classici motori termici.