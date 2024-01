Autonomia fino a 800 km, 0-100 km/h in 2" circa e batterie da 400 o 800 Volt. Ecco le caratteristiche salienti della nuova piattaforma STLA Large presentata qualche giorno fa da Stellantis, pronta a fare da base a otto modelli del Gruppo.

Ma quali saranno queste auto? Di nomi non ne sono stati fatti durante la presentazione, ma essendo una piattaforma dedicata a modelli di fascia alta (segmenti D ed E) possiamo già farci un'idea delle otto novità che tra il 2024 e il 2026 utilizzeranno la STLA Large.

Si parte dagli USA

Il debutto è fissato già per il 2024 negli Stati Uniti con due modelli firmati Dodge e Jeep. Il primo dovrebbe essere dedicato al mercato nord americano, il secondo potrebbe arrivare anche in Europa in un secondo momento. Stiamo parlando di Dodge Stealth e Jeep Wagoneer S, due SUV di grandi dimensioni (circa 4,9 metri di lunghezza) disponibili inizialmente unicamente in versione elettrica.

Concentrandoci sulla Wagoneer S, prevista nel Vecchio Continente tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, è stata anticipata qualche giorno fa con un primo teaser ufficiale e dovrebbe assomigliare molto alla concept vista qualche tempo fa, discostandosi dunque dalla Grand Wagoneer già in commercio negli USA. Avrà naturalmente la trazione integrale e circa 600 CV di potenza.

Jeep Wagoneer S, il teaser

Il turno delle italiane

Dopo le novità a Stelle e Strisce nel 2025 toccherà a modelli 100% italiani utilizzare la piattaforma STLA Large. E non saranno modelli qualsiasi. La nuova meccanica infatti servirà come base per le nuove generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia, previste rispettivamente per il 2025 e il 2026.

Avranno stili completamente differenti rispetto alle versioni attuali ma non rinunceranno naturalmente alla sportività, insita nel DNA Alfa, con le versioni Quadrifoglio che - si vocifera - toccheranno quota 1.000 CV.

Il 2025 avrebbe dovuto essere anche l'anno del debutto della nuova Maserati Quattroporte, ma il lancio dell'ammiraglia del Tridente - prevista in versione unicamente elettrica - è stato rimandato al 2028. Rimane comunque il fatto che la piattaforma sarà la STLA Large. Esattamente come per la nuova Levante, in arrivo nel 2027 con potenza minima di 750 CV e disponibile solo con motorizzazioni elettriche.

Alfa Romeo Stelvio 2025, il nostro render Alfa Romeo Giulia 2026, il nostro render

Chi manca?

Facendo i conti siamo a 5 modelli. Quali sono i 3 mancanti? Nel comunicato si è parlato anche di Chrysler come brand pronto a utilizzare la STLA Large. Una nuova generazione di Pacifica - il van della Casa - non è da escludersi, così come un SUV inedito.

Vengono citati anche "altri brand", senza però entrare nel dettaglio. Il panorama all'interno del Gruppo Stellantis è ampio e la nuova piattaforma potrebbe essere utilizzata da modelli completamente nuovi ancora da annunciare.

La STLA Large dovrebbe essere utilizzata anche dal SUV di grandi dimensioni firmato Alfa Romeo, recentemente confermato da Jean-Philippe Imparato (ceo del Biscione). Arriverà nel 2027 e non rientra quindi nel gruppo di 8 novità anticipate la scorsa settimana.

Piattaforma STLA Large, le caratteristiche

Come scritto all'inizio la piattaforma STLA Large è studiata per berline, SUV e auto di lusso (segmenti D ed E) e permetterà di scegliere tra batterie con capacità compresa tra 85 e 118 kWh con schemi da 400 o 800 Colt, con efficienza di ricarica massima da 4,5 kWh al minuto.

Oltre a sistemi elettrici la STLA Large può ospitare anche powertrain ibridi e a combustione interna. Una piattaforma multi energia con trazione che può essere posteriore, anteriore o integrale a seconda della disposizione del motore - trasversale o longitudinale - e delle caratteristiche dell'auto.

Sono state indicate anche le dimensioni minime e massime dei modelli: