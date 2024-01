Prevista per la fine del 2025 la nuova Maserati Quattroporte avrebbe subito un ritardo nei tempi di sviluppo, cosa che starebbe obbligando il Tridente a rimandarne la data di lancio. L'obiettivo di diventare un brand 100% elettrico entro il 2030 rimane confermato, così come la presentazione dell'ammiraglia.

Un cambio di calendario dunque, che potrebbe essere riconducibile a un ripensamento in termini di stile e prestazioni. Con un mercato in continuo mutamento infatti in Maserati potrebbero non essere più convinti di presentare una berlina tradizionale, virando su altri stili di carrozzeria.

Solo elettrica, ma come?

Partiamo dalle certezze: la nuova Maserati Quattroporte sarà solo elettrica e apparterrà quindi alla famiglia Folgore, che conta ora su Grecale e GranTurismo, con la GranCabrio pronta ad arrivare nel corso del 2024. Fin qui tutto regolare. Ora però si arriva all'intoppo.

Come detto infatti il ritardo della nuova Maserati Quattroporte non sarebbe dovuto a un generale ripensamento sull'opportunità o meno di produrla, ma sul come farla. Se infatti le berline di lusso elettriche già esistono - citofonare a BMW i7 e Mercedes EQS, giusto per fare un paio di esempi - chi assicura che in un mercato così mutevole in un paio di anni i gusti dei clienti non possano cambiare?

Maserati Quattroporte Trofeo (2021)

Ecco quindi nascere dubbi in quel di Modena: come dovrebbe essere la nuova Maserati Quattroporte? Esclusa l'opzione SUV - c'è già la Levante, anche lei in predicato di convertirsi all'elettrico nei prossimi anni - rimangono altre strade da esplorare. Il Tridente potrebbe voler "osare" con un crossover nel vero senso della parola, un modello nato dalla fusione di più stili di carrozzeria. Assetto leggermente rialzato ma senza esagerare, carrozzeria che rinunci al terzo volume in favore di un generoso portellone posteriore. Si tratta di ragionamenti sul perché del ritardo che coinvolge la nuova Maserati Quattroporte.

C'è poi la questione prestazioni: negli anni i powetrain si sono fatti sempre più potenti ed efficienti e un brand che all'eleganza da sempre unisce la sportività puntare al massimo in termini di performance è un'obbligo. Perlustrare nuove soluzioni tecniche offrirebbe a Maserati la possibilità di presentare un modello al passo con le ultime tecnologie.

Maserati GranTurismo Folgore Maserati Grecale Folgore

Stando a quanto riportato da Automotive News il Tridente avrebbe già avvertito i fornitori, modificando quindi il calendario delle consegne in attesa di fornire loro le nuove specifiche.