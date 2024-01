La rivoluzione elettrica di Jeep è partita e si prepara a continuare nel 2024 con il lancio di un nuovo modello a batteria: la Wagoneer S.

Visto per la prima volta nel 2022 in alcune foto, il SUV a stelle e strisce è tornato a mostrarsi nelle scorse ore con una prima foto teaser e una storia pubblicata su YouTube dalla stessa Jeep, che per l'occasione ha dato una prima serie di dati ufficiali sul modello.

Fedele alla tradizione

A giudicare dalla foto e da alcuni dettagli estetici evidenziati nel video, la Jeep Wagoneer S di serie dovrebbe avvicinarsi moltissimo alla vettura presentata nel 2022. In particolare, nel frontale si riconosce la caratteristica griglia a sette feritoie di Jeep illuminata e allineata ai sottili fari LED.

Jeep Wagoneer S

Il look è piuttosto muscoloso e lascia immaginare delle dimensioni piuttosto imponenti per questo SUV, anche se non si dovrebbe arrivare ai 5,45 metri della (quasi) omonima Grand Wagoneer, che è venduta esclusivamente nel mercato nordamericano.

600 CV e trazione integrale

Come sottolinea Jeep nel comunicato di accompagnamento al video, la Wagoneer sarà proposta esclusivamente in versione elettrica con la trazione integrale 4xe.

Le prestazioni si preannunciano piuttosto interessanti, con una potenza dichiarata di 600 CV e un'accelerazione 0-100 km/h di 3,5 secondi. Nel 2022, la Casa statunitense aveva parlato anche di un'autonomia di circa 640 km.

Fotogallery: Jeep Wagoneer S, i teaser

4 Foto

Il lancio è previsto inizialmente negli Stati Uniti a partire dall'autunno 2024. Nei mesi successivi, la Wagoneer S raggiungerà il resto del mondo, tra cui l'Europa.

In generale, si prospetta un periodo importante per il marchio in termini di modelli elettrici. Quest'anno, infatti, dovrebbero essere presentate anche la variante 4x4 della Avenger, la Recon e un terzo SUV, con questi ultimi due che dovrebbero essere le declinazioni elettriche di Wrangler e Compass.