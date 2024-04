Dopo le foto spia, ecco quelle ufficili. Mazda ha annunciato che la CX-80, il suo nuovo super SUV da 7 posti basato sulla piattaforma Large Architecture (quella della CX-60), debutterà giovedì 18 aprile e con l'occasione ha mostrato un dettaglio del tre quarti posteriore e un video.

La Mazda più spaziosa d'Europa

Con quasi cinque metri di lunghezza e un passo di oltre tre metri, la CX-80 è più lunga, più alta e con un passo significativamente più lungo rispetto alla CX-60. La CX-80, infatti, sarà la Mazda più spaziosa sul mercato europeo e diventerà la nuova ammiraglia della casa giapponese qui da noi.

La CX-80 sarà versatile soprattutto all'interno. In attesa di tutte le informazioni ufficiali, sappiamo che sarà disponibile con una scelta di tre configurazioni della seconda fila di sedili.

Le immagini intanto ci fanno vedere come sarà fuori. In particolare al posteriore. Mazda sembra tenerci molto ai dettagli e nel video e nella foto la cromatura è messa in evidenza, lasciando percepire la collocazione in alto alla gamma.

Mazda CX-80, il video teaser

Pronta per le concessionarie

Le prevendite della Mazda CX-80 inizieranno a maggio e la vettura sarà in vendita nei concessionari a partire da quest'autunno. Il listino e gli allestimenti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Infine, ricordiamo che la piattaforma a trazione posteriore dovrebbe significare per la Mazda CX-80 motori a benzina e diesel a sei cilindri, oltre a powertrain ibridi plug-in. È probabile, quindi, che vengano confermate la 2.5 ibrida plug-in a benzina da 328 CV e la 3.3 mild hybrid diesel da 200 e 249 CV. Appuntamento a giovedì 18 aprile per saperne di più.