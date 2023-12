La terza generazione dell'Audi Q3 si sta avvicinando. Nel 2024, il crossover di Ingolstadt sarà completamente rinnovato nello stile, negli interni e nelle motorizzazioni. Per quanto riguarda l'estetica, qualche nuovo indizio ci arriva dalle foto spia più recenti che immortalano l'Audi durante i test invernali.

Sul prototipo si riescono a vedere nitidamente i fari su due livelli, una delle caratteristiche principali che differenzierà la nuova Q3 da quella attuale.

Nuovo look

Guardano le foto, sembra che la parte superiore sia destinata alle luci diurne e agli indicatori di direzione, mentre il modulo inferiore è dedicato agli anabbaglianti e agli abbaglianti.

Nuova Audi Q3, le nuove foto spia dell'anteriore Nuova Audi Q3, il posteriore

La calandra singleframe appare un po' più piccola rispetto al modello uscente, mentre la presa d'aria inferiore è più ampia e si estende per tutto il paraurti. Anche il posteriore è piuttosto interessante, con l'Audi che potrebbe ricevere dei fanali divisi in due elementi grafici. Tuttavia, il wrapping del muletto ci impedisce di riconoscere in modo specifico i dettagli.

Sempre più ibrida

La nuova Q3 continuerà a basarsi sulla piattaforma MQB e confermerà diverse motorizzazioni a benzina e diesel in linea con le normative Euro 7. Buona parte di questi propulsori dovrebbe essere mild hybrid, ma ci aspettiamo anche delle versioni ibride plug-in con dei powertrain condivisi con la Cupra Terramar, il SUV elettrificato che nascerà nello stesso impianto di Gyor, in Ungheria.

Audi Q3 (2024), il render di Motor1.com

A tal proposito, secondo le prime informazioni, sia la Cupra che l'Audi ibrida plug-in potrebbero percorrere circa 100 km in elettrico diventando così due dei modelli più efficienti del proprio segmento.

Difficilmente rivedremo la RS Q3 col 2.5 TFSI 5 cilindri a causa dei limiti più stringenti in tema di emissioni. Chissà, però, se Audi troverà il modo di utilizzare nuovamente la sigla RS, magari con una motorizzazione inedita.