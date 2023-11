La nuova Audi A5 sarà una delle novità più importanti per il 2024 della Casa. Non tanto per le novità estetiche e meccaniche - che di certo non mancheranno - ma soprattutto perché il suo nome verrà esteso all'intera gamma della media di Ingolstadt. Addio A4 e derivate: come anticipato tempo fa infatti i numeri pari verranno riservati alle elettriche dei quattro anelli, mentre i dispari saranno a uso e consumo delle classiche termiche ed elettrificate.

Elettrificazione che potrebbe trovare posto sotto il cofano della nuova Audi S5 Sportback, protagonista di un video spia caricato sul canale YouTube di CarSpy Media che trovate in fondo all'articolo.

Flette i muscoli

Pizzicata al Nurburgring e dintorni il prototipo della nuova Audi S5 Sportback non mostra nulla della carrozzeria, completamente avvolta dalle classiche pellicole mimetiche. Guardando con attenzione sembra che lì sotto ci siano le forme definitive. La carrozzeria manterrà le linee da berlina/coupé, filante e sportiva senza però lasciare da parte l'abitabilità. Anche perché - pare - sarà l'unica versione a 3 volumi della media tedesca. L'Audi A4 berlina infatti non avrà un'erede e in gamma rimarranno quindi Sportback e Avant.

Tornando alla S5 non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle novità meccaniche, anche se qualcuno suggerisce l'abbandono del 3.0 V6 TDI da 341 CV in favore di un benzina, probabilmente accompagnato da un modulo mild hybrid per contenere i consumi e dare qualcosa in più in termini di spunto e potenza totale. Di sicuro manterrà la trazione integrale e il cambio automatico tiptronic a 8 rapporti.

Quando arriva

Come detto la nuova Audi A5 farà parte della lista di novità per il 2024 della Casa tedesca e con lei le diverse varianti, compresa la S5. Una data certa non è ancora stata resa nota.