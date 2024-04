Una leggenda francese compie 90 anni: è la Citroen Traction Avant. Costruita dal 1934 al 1957, è stata una delle prime auto a rendere "popolare" la trazione anteriore, come del resto indica il suo stesso nome.

Ripercorriamone la storia, ricordando le principali caratteristiche che hanno contribuito a renderla una vera leggenda francese.

Ha anticipato i tempi

Realizzata dall'ingegnere André Lefèbvre e dal designer Flaminio Bertoni, la Traction Avant si caratterizza per una distribuzione equilibrata dei pesi - ottenuta soprattutto grazie al baricentro significativamente più basso rispetto ad altri modelli dell'epoca - per la carreggiata larga e il passo lungo.

Da subito, la Citroen conquista il pubblico con le sue doti di guida e con l'eccellente comfort, anche grazie al contributo di una serie di soluzioni all'avanguardia per ridurre le vibrazioni percepite all'interno dell'abitacolo.

Citroën Traction Avant (1934-1957)

La Traction Avant, però, presenta anche altre soluzioni. 90 anni fa, innovazioni come i freni idraulici, le sospensioni anteriori indipendenti e lo sterzo a cremagliera (installato per la prima volta nel 1936) fanno altrettanto scalpore.

E non mancano altre chicche, come l'apertura inferiore del parabrezza per ventilare l'abitacolo e una tendina davanti alla griglia del radiatore per consentire al motore di raggiungere più rapidamente la temperatura d'esercizio durante i mesi invernali.

Anche Cabriolet con 56 CV

Il motore a quattro cilindri ha valvole in testa ed eroga 32 CV con una cilindrata di 1.303 cc. Questo propulsore è dotato di un cambio a tre marce e ha un consumo di carburante di 9 l/100 km.

Citroën 11 CV Commerciale Citroën 11 CV Commerciale

Il primo modello chiamato Tipo 7A presentato nel 1934 viene sostituito nel giro di pochi mesi dai più potenti Tipo 7B e 7C, mentre il Tipo 7S ("Sport") viene ulteriormente sviluppato nei modelli 11A e 11B.

Queste ultime diventano successivamente note colloquialmente come "7 CV" e "11 CV" (quest'ultima equipaggiata con un 1.9 da 56 CV), dal nome delle loro classi fiscali francesi (Chevaux fiscaux: cavalli fiscali). La 11 CV produce 56 CV da una cilindrata di 1,9 litri.

Oltre alla berlina classica, vengono prodotte anche la Cabriolet, la Commerciale, la Familiare e la Faux Cabriolet (Coupé), con lunghezza tra 4,45 m e 4,96 metri.

Citroën Traction Avant Citroën Traction Avant

Tra il 1934 e il 1957, sono state prodotte in totale 759.123 Traction Avant. Così, la Citroen è diventata una delle auto più popolari della sua epoca.