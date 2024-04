La Cupra Leon cambia volto. Sia la versione compatta che la Sportstourer ricevono una serie di novità importanti col restyling 2024, che riguardano principalmente l'estetica ma non solo.

Le Leon diventano ancora più sportive, con un 2.0 TSI portato fino a 333 CV e il debutto del Torque Splitter, già visto su Formentor VZ5 e Audi RS 3.

Cupra Leon restyling, gli esterni

La Leon 2024 presenta una serie di aggiornamenti che iniziano con dagli esterni, che sono stati rivisti soprattutto in alcuni dettagli di stile. Sulla Cupra debuttano i nuovi fari matrix LED con elementi triangolari richiamano il look visto per la prima volta sulla Tavascan. Inoltre, Cupra ha rivisto la zona della presa d'aria e della calandra, conferendo un aspetto ancora più aggressivo al frontale.

La selezione di cerchi in lega è stata ampliata, con otto possibilità di scelta per design e dimensioni da 18" a 19". Sul retro, una barra LED centrale illumina il logo Cupra, mentre i gruppi ottici mantengono il caratteristico motivo triangolare.

Per quanto riguarda le tinte della carrozzeria, sono disponibili nove colorazioni tra cui scegliere: Century Bronze Matt, Eceladus Grey Matt, Fiord Blue, Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech, Graphene Grey, Taiga Grey e Magnetic Tech Matt.

Cupra Leon restyling, gli interni

All'interno della Leon, non ci sono grandi novità per i rivestimenti, che restano sempre curati e caratterizzati anche dalla presenza di materiali come la microfibra vegana riciclata al 73%. Tra le nuove caratteristiche, spicca la possibilità di equipaggiare le versioni VZ con i sedili CUPBucket, gli stessi della Formentor VZ5, oltre agli inserti neri su volante, bocchette dell'aria condizionata e console centrale.

Al centro del cruscotto troviamo il nuovo schermo da 12,9" per il sistema di infotainment, mentre sotto di esso è posizionato uno slider retroilluminato per i comandi della climatizzazione e del volume della radio. La dotazione tecnologica è completata dal nuovo impianto audio sviluppato in collaborazione con Sennheiser, composto da 12 altoparlanti e con una potenza di 425 W.

Cupra Leon restyling, le dimensioni

Modello Cupra Leon Cupra Leon Sportstourer Lunghezza 4.400 mm 4.660 mm Larghezza 1.800 mm 1.800 mm Altezza 1.440 mm 1.460 mm Passo 2.680 mm 2.680 mm Capacità del bagagliaio 380/1.301 litri 620/1.600 litri

Cupra Leon restyling, le motorizzazioni

Al momento del lancio, la Leon restyling offre una gamma di otto diverse motorizzazioni (nove per la versione con carrozzeria coupé, che è disponibile anche col 2.0 TSI da 300 CV e trazione anteriore).

L'opzione base della Cupra è rappresentata dal motore 1.5 TSI da 150 CV con cambio manuale a 6 rapporti. Le varianti più potenti includono il motore 2.0 TSI, disponibile in versioni da 204 CV (con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e trazione integrale 4Drive), da 265 CV (con cambio automatico e trazione anteriore) e da 333 CV (DSG e 4Drive).

Il modello da 333 CV rappresenta il top di gamma, con un aumento di potenza di 33 CV rispetto alla variante precedente e con l'aggiunta di funzionalità come il Torque Splitter e l'impianto frenante Akebono (optional), entrambe ereditate dalla VZ5 da 390 CV.

Inoltre, la Leon è disponibile con un motore 1.5 TSI da 150 CV mild hybrid a benzina, un motore 2.0 TDI diesel da 150 CV e in due versioni ibride plug-in basate sul motore 1.5 TSI, con potenze comprese tra i 204 CV e i 272 CV.

Entrambe le versioni ibride utilizzano una batteria da 19,7 kWh, consentendo un'autonomia di oltre 100 km in modalità completamente elettrica. La batteria può essere ricaricata fino a 50 kW in corrente continua e 11 kW in corrente alternata.