Il vostro sogno più segreto è quello di ritrovarvi in un luogo pieno di tutte quelle auto apparse nei film e nelle serie TV più famose degli ultimi decenni? Bene: presto tutto questo si trasformerà in realtà ed esattamente venerdì 3 maggio 2024 a Modena, dalle 17 circa.



Infatti, in occasione del "Motor Valley Fest" che andrà in scena a Modena dal 2 al 5 maggio, tantissimi dei modelli più iconici del piccolo e del grande schermo sfileranno sul palco di Piazza Roma, in compagnia di Andrea Farina e Giuliano Daniele... ed ecco per voi una piccola preview di quello che potrete toccare con mano!

Le icone dei FILM

Partendo dal grande schermo, nella giornata di venerdì 3 maggio, dalle 17 circa sempre in Piazza Roma a Modena, non mancherà una DeLorean DMC-12, ovvero la sportiva con carrozzeria in acciaio inox famosa per la saga "Ritorno al Futuro". Presente anche la Karmann Ghia apparsa nella saga di "Kill Bill" e in "C'era una volta a Hollywood", senza contare la Lamborghini Gallardo, comparsa nel terzo capitolo della saga Mission Impossible e in un episodio de "I Simpson", insieme all' Alfa Romeo Duetto, in memoria del celebre film "Il Laureato" con Dustin Hoffmann.

Una DeLorean DMC-12

Parlando di sportive giapponesi, poi, a Piazza Roma sono attese anche una Honda NSX protagonista della parte finale di "Pulp Fiction", anche se la "nostra" è più famosa per qualche affondo in "Gran Turismo" insieme a una Nissan GT-R, simile a uno degli esemplari comparsi nell'omonimo film. Parlando di auto più classiche, infine, a Modena è prevista la presenza anche di una Volvo P1800 apparsa nel film "Il Santo" con Roger Moore, una vettura di rara eleganza concessa dalla collezione Heritage di Volvo Italia.

Nissan GT-R Nismo

Altre star del grande schermo sono poi la Porsche 356 Roadster simile a quella presente in "Top Gun" e in "Beverly Hills 90210".

Dulcis in fundo, nel cuore della Motor Valley è attesa anche una Ferrari 348, esattamente quella che ha soccorso Senna nel film a lui dedicato.

Dalla strada alle serie TV fino a Modena

Oltre alle icone del grande schermo però, in Piazza Roma a Modena nella giornata di venerdì 3 maggio sono attese anche alcune delle auto che hanno preso parte alle serie TV più famose di sempre.

Continuando a parlare di Ferrari infatti, la prima in assoluto sarà una 308 simile a quella della celebre saga "Magnum P.I.", seguita da un van GMC Vandura apparso nelle puntate delle 5 stagioni - e in tempi più recenti anche nel film - dell'"A-Team": immancabile poi la Pontiac Firebird Trans Am, ovvero Kitt, dell'iconica serie TV "Supercar" e la spettacolare Dodge Charger, meglio conosciuta come "il Generale Lee" protagonista della serie "Hazzard".

Il van GMC apparso nella serie TV A-Team

L'appuntamento per vedere tutte queste auto del vivo è dunque per venerdì 3 maggio in Piazza Roma a Modena, a partire dalle ore 17:00.

La Dodge Charger di Hazzard

La lista completa di tutte le auto presenti: