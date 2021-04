7 / 12

Realizzata dall'estroso carrozziere svizzero Sbarro, ma una volta tanto non per una sua propria iniziativa quanto per una precisa richiesta dell'Alfa Romeo che aveva chiesto una spider spinta al massimo.

Il nome "issima" infatti deriva dal suffisso che si usa per i superlativi assoluti e di superlativo quest'auto aveva senz'altro il motore, un V12 da 500 CV realizzato unendo due V6 da 3 litri, mentre il cambio restava manuale.