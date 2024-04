La Terra dei Motori torna protagonista dal 2 al 5 maggio 2024, con le vie e le piazze del centro di Modena che offriranno il meglio del meglio del motorismo nostrano. E noi di Motor1.com?

Beh, vi dico subito che in Piazza Roma ne vedrete delle belle e, per andare al sodo, ecco il programma dettagliato delle giornate in cui “Nel Garage di...”, “Le Auto del Cinema” e i Brand della Motor Valley saranno al centro della scena, sempre in Piazza Roma.

Le auto del cinema

Venerdì 3 maggio assisterete a un pazzesco raduno delle auto del cinema: parata inaugurale alle 17 per le vie di Modena e poi dal palco di Piazza Roma saliranno con me auto e proprietari che ci racconteranno tutto sulla loro auto... e che auto!

Tenetevi forte... De Lorean di “Ritorno al Futuro”, Herbie “il Maggiolino tutto matto”, Kitto meglio, “Supercar”, la Ferrari 308 di Magnum PI e ancora il Generale Lee di “Hazzard” oltre a tante altre auto vi aspettano da metà pomeriggio fino a tarda sera. Davvero, ne varrà la pena!

Motor Valley Fest

Carmagheddon, Gasi e Fede Perlam!

Sabato 4 maggio invece, i top brand della Motor Valley saliranno sul palco a illustrarci le loro ultime novità, mentre alle 12 i Carmagheddon domineranno la scena con l’auto più bassa al mondo. Vedere per credere.

Invece alle 15 sarà il momento di Gasi Garage, Gabriele per gli amici con 2 auto, una la conoscete... invece la seconda è una super novità segreta, appena presa, e la svelerà insieme a noi!

La Super Supra di Fede Perlam sarà con lui sul palco alle ore 18... e ne sentiremo delle belle dinnanzi a tante meravigliose auto che riempiranno la piazza!

PandaMan e Giugiaro!

Domenica 5 maggio invece sarà il momento della Passione Panda, come? Con PandaMan, il mio amico Nicola col suo Museo che sarà a Modena con alcune Panda del suo museo (che aprirà a luglio e vi invito a visitare) e, in una combo pazzesca, sul palco salirà con me Giugiaro, rendendo indimenticabile questa domenica mattina a partire dalle 11, anche se dal primo mattino il Pandino sarà protagonista!

Tenete d’occhio, Motor1, il sito della Motor Valley e anche il mio profilo Instagram: raffiche di aggiornamenti in arrivo: ci vediamo a MODENA al Motor Valley Fest!





PROGRAMMA di Motor1.com - Piazza Roma, Modena

Venerdì 3 maggio

h17 > parata "Le Auto del Cinema"

h18-20 > "Le Auto del Cinema"

dalle h20 > DJ set



Sabato 4 maggio

h12-13 > Carmagheddon

h15-16 > Gasi Garage

h18-19 > Fede Perlam



Domenica 5 maggio

h11-12 > PandaMan

h12-13 > Giugiaro

h14 > parata "Pandini"







