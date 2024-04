Mobilità piccola, pulita e potente per la città: Nissan ha avviato una partnership con ACCIONA e il suo marchio di veicoli Silence, leader europeo della micromobilità elettrica.

In qualità di nuovo partner, il marchio automobilistico giapponese è responsabile della distribuzione dell'intero portafoglio di prodotti Silence in Europa: a partire da giugno 2024, i partner Nissan in Francia e Italia offriranno inizialmente il veicolo leggero a quattro ruote Silence S04 Nanocar e gli e-scooter a due ruote, seguiti da un'espansione al mercato tedesco a settembre.

Con patentino o patente

La Silence S04 Nanocar, completamente elettrica, è leggera e maneggevole. I clienti possono scegliere tra due versioni: il modello L6e (con patentino), che offre un'autonomia fino a 175 km a una velocità massima di 45 km/h, e la versione L7e. I modelli L7e comprendono anche il Microlino e la Renault Twizy, ad esempio. Con l'S04, in versione L7e (con patente) gli utenti possono viaggiare a una velocità massima di 85 km/h, con un'autonomia massima di 149 km.

Nanocar S04 Silence

L'energia necessaria è fornita da due batterie da 5,6 kWh, che possono essere rimosse e trasportate come un trolley. Ciò significa che la batteria può essere ricaricata in modo rapido e semplice alla presa di corrente di casa o dell'ufficio, oppure sostituita in apposite stazioni (possibile con un abbonamento).

Batteria di ricambio Silence

Nuove strategie Nissan per l'elettrico

La partnership segue il lancio del nuovo piano aziendale di Nissan "The Arc", con il quale la casa automobilistica giapponese intende rafforzare la creazione di valore e la competitività. Nissan intende sviluppare nuovi flussi di entrate, accelerare la transizione verso i veicoli elettrici e rispondere alle diverse e mutevoli esigenze dei clienti Nissan di oggi e di domani.

Oltre al lancio di undici nuovi modelli, le partnership strategiche con aziende affini sono al centro del cambiamento e della crescita. Le collaborazioni con aziende come Silence sono un esempio di questa strategia.

La Silence S04 Nanocar combina la guida completamente elettrica con una connettività intelligente: l'app "My Silence" offre diversi servizi digitali, tra cui l'accesso senza chiavi, la ricerca della posizione e il monitoraggio dell'autonomia e del livello di carica della batteria. Allo stesso tempo, gli utenti possono condividere il veicolo con i loro amici senza dover consegnare una chiave aptica.

A partire da giugno 2024, sia gli e-scooter che la S04 Nanocar saranno disponibili nelle varianti L6e e L7e presso i partner Nissan partecipanti in Francia e Italia. A partire da settembre 2024, anche i partner contrattuali Nissan selezionati in Germania offriranno inizialmente i modelli Silence.

La casa automobilistica giapponese offrirà gradualmente opzioni di finanziamento, assistenza e assicurazione adeguate insieme ai suoi concessionari e a un istituto finanziario corrispondente.

I prezzi dei singoli modelli Silence variano a seconda del mercato. Se inizialmente le vendite saranno limitate all'innovativa S04 Nanocar e ad alcuni e-scooter selezionati, in futuro verrà offerta una gamma più ampia di opzioni di micromobilità per soddisfare le esigenze di clienti privati e aziendali di ogni forma e dimensione.