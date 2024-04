Gli italiani sono sempre più interessati alla mobilità condivisa. È quanto emerge dal sondaggio "Auto privata o mobilità condivisa?" condotto da Areté nel mese di aprile per indagare sul campo la propensione degli italiani che vivono nelle città di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna.

Car sharing e car pooling sono così al centro dell'attenzione soprattutto nelle grandi città e sono viste come soluzioni per ridurre il traffico e i costi di utilizzo.

La situazione

Secondo il sondaggio, l’88% del campione intervistato possiede una vettura, acquistata in un’unica soluzione (50% dei casi) o tramite finanziamento (38%). 8 persone su 10 si muovono in città utilizzando auto private e mezzi pubblici, mentre il 10% utilizza moto o scooter.

Riguardo alla mobilità condivisa, 9 italiani su 10 dichiarano di conoscere il car sharing e il 52% di questi sostiene anche di averlo utilizzato almeno una volta. Discorso leggermente diverso per il car pooling: in questo caso, il 48% degli intervistati dice di conoscerlo e il 38% di questi lo ha anche usato almeno una volta.

Prendendo in esame le singole realtà metropolitane, Milano risulta essere la città in cui l’utilizzo dei mezzi pubblici è più elevato. Nello specifico, ad essi si affida il 55% dei rispondenti vs il 25% di coloro che usano l'auto.

A Roma, invece, le preferenze per l’utilizzo di bus e metro per gli spostamenti urbani quotidiani scendono al 34% e l’uso dell’auto viene preferito dal 47% del campione. Infine, se a Firenze e Bologna le percentuali di utilizzo di auto e mezzi pubblici sono molto simili, a Torino la mobilità privata prevale decisamente su quella pubblica: 51% vs 34%.

Il passaggio alla mobilità condivisa

Il sondaggio continua evidenziando come 6 italiani su 10 sarebbero disposti in futuro ad abbandonare l’auto di proprietà per gli spostamenti cittadini in favore delle soluzioni di mobilità condivisa. I motivi? Principalmente ragioni ambientali e legate al decongestionamento delle città (indicate dal 70% del campione) e motivi economici, connessi a un possibile risparmio rispetto all’acquisto del bene (20%).

Ci sono però alcuni limiti. 8 intervistati su 10 dichiarano di essere disposti a spendere al mese al massimo 200 euro mensili, un importo decisamente al di sotto della soglia ipotizzabile per un uso continuo di questa formula. Dall’altra, il 51% del campione teme di rimanere senza auto in caso di necessità.

Massimo Ghenzer, presidente di Areté, commenta i risultati: