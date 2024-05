Il fatto di partecipare a un evento in cui il mondo dei motori, nei suoi diversi aspetti, è il filo conduttore della giornata, è sempre un motivo di gioia. Mentre da noi questo fine settimana si è svolto il Motor Valley Fest, in Spagna migliaia di persone hanno preso parte alla terza edizione di Autopía, una manifestazione che si è progressivamente affermata come luogo di riferimento e di culto per chi vive la cultura dei motori in prima persona.

Stiamo parlando di un evento che non è solo una giornata creata per gli "appassionati" di motori, ma che mira a trasmettere questa passione a tutti. Per questo motivo, più di seimila persone hanno visitato El Bosque del Santander, lo scorso sabato 20 aprile, in quella che è stata una giornata da condividere con la famiglia e gli amici in un ambiente unico. E magari per l'anno prossimo potrebbe diventare la meta per un vostro week end alternativo.

Autopía, l'edizione 2024

L'evento è stato suddiviso in diverse aree, all'interno delle strutture di El Bosque, che hanno offerto un'opportunità unica di scoprire le auto che facevano parte della manifestazione. In questa edizione, più di 1.000 modelli tra classiche, supercar, auto preparate, versioni speciali e persino moto sono stati distribuiti su 70 ettari.

Motor1.com Spagna ad Autopia 2024 insieme a Hyundai

Motor1.com Spagna ha partecipato attivamente all'evento, sfoggiando una Hyundai Ioniq 5 N, l'impressionante modello 100% elettrico della casa coreana con 650 CV di potenza erogati dai due motori elettrici (uno per asse). Senza dubbio, la compagna perfetta per partecipare al Motor1 Tour, che i colleghi organizzano in diverse zone della penisola iberica con i lettori.

Allo stesso modo, i partecipanti hanno potuto godere di una variegata offerta gastronomica, composta da decine di food truck, indispensabili per fare una pausa e riposarsi dopo un'intera giornata di esposizione.

Non c'erano solo veicoli, ma anche una serie di attività per completare la giornata. Dal "face painting" per i bambini a un'incredibile area canina progettata insieme a Barbour, passando per la musica dal vivo, i circuiti di auto radiocomandate 4x4, le esibizioni di aerei ed elicotteri.

Ad Autopía anche guest star

Quest'anno una delle guest star è stato il designer Maurizio Corbi (Pininfarina), che ha parlato delle sue creazioni e ha reso omaggio al motore centrale V12 Lamborghini e al compianto Marcello Gandini, oltre a celebrare in modo speciale il 60esimo anniversario della Ford Mustang.

Autopia 2024

Anche il Museo del Motociclo "Made in Spain" di Alcalá de Henares, Madrid, ha partecipato all'evento, insieme a modelli storici della Guardia Civil, furgoni e vari fuoristrada dall'aspetto spettacolare.

E nell'area del lago, i partecipanti hanno potuto vedere modelli unici che non si vedono facilmente. Stiamo parlando di esemplari di Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Laraki, Volkswagen, MINI, Porsche... Appuntamento all'anno prossimo per organizzare, magari, un viaggio speciale.