La passione per le auto d'epoca continuerà anche nel 2024. Se siete appassionati delle auto di un tempo, infatti, segnate in calendario le date dal 24 al 26 maggio. Anche l'anno prossimo tornerà il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024, l'appuntamento che da anni porta sulle rive del lago di Como alcune delle auto più belle di tutti i tempi.

Tutto è ancora da definire, ma le iscrizioni sono ufficialmente aperte e, proprio come negli anni scorsi, è probabile che l'evento si terrà tra Villa d'Este e Villa Erba, con le auto partecipanti divise in differenti categorie che saranno organizzate al termine delle iscrizioni. Anche per il 2024 non mancherà poi la presenza del BMW Group Classic, incaricato di organizzare tutto l'evento.

Villa d'Este 2024, le auto e le categorie

Come detto il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 vedrà partecipare auto provenienti da ogni epoca e con storie alle spalle incredibili. Mancando più di sei mesi è ancora presto per scendere nei dettagli, ma basta immaginare che nel 2023 erano più di 50, suddivise in otto differenti categorie, più altre 25 vetture nell'esposizione speciale.

Anche l'anno prossimo, dunque, non mancheranno vetture di tutti i tipi e di tutti i tempi, dalle super sportive progettate per correre sui circuiti di tutto il mondo fino alle auto più eleganti, ideate per sfilare nei centri delle città più belle del mondo. Per saperne di più non resta che attendere la chiusura delle iscrizioni.

Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023

Villa d'Este 2024, come iscriversi

Per provare a partecipare con la propria auto alla kermesse comasca la procedura da seguire è semplice. Prima di tutto bisogna accedere al sito dedicato, scegliendo tra auto d'epoca o concept car.

Una volta cliccato sulla sezione corretta, si viene trasferiti su una seconda pagina in cui si deve compilare un form con i dati della persona partecipante e i dati dell'auto, nonché allegare 6 foto in alta risoluzione di quest'ultima, da tutti i lati e inclusi gli interni e il vano motore.

Una volta terminato il tutto si sarà sottoposti a un'accurata selezione da parte della giuria. In un secondo momento, qualora la partecipazione fosse approvata, si dovrà procedere al versamento della quota di iscrizione, sia per quanto riguarda le auto d'epoca, pari a 5.950,00 euro, sia per quanto riguarda e le concept car, pari a 9.950,00 euro, comprensiva in entrambi i casi di pernottamento di tre notti presso l'Hotel Villa d’Este (da venerdì a lunedì) e dei servizi Food & Beverage.

Le BMW più belle viste a Villa d'Este 2023

Villa d'Este 2024, il programma

Proprio come la lista delle auto presenti, anche il programma è ancora tutto da definire. L'unica anticipazione fatta dagli organizzatori è quella riguardante la presenza di una sfilata esclusiva dedicata alle Concept Car, specificamente richieste in fase di ricerca delle vetture e ormai una vera e propria certezza dell'evento.

Le auto protagoniste del Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022

Villa d'Este 2024, prezzi e biglietti

Anche quest'anno è probabile che il pubblico potrà visitare il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 nelle giornate di sabato e domenica, unicamente a villa Erba. E' presto anche per parlare dei biglietti, ma come l'anno scorso potrebbero restare gratuiti per la giornata di sabato e offerti intorno ai 20 euro per la giornata di domenica. Anche in questo caso ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Alfa Romeo 33 Stradale al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022

Villa d'Este 2024, come arrivare e dove parcheggiare

Villa Erba si trova a Cernobbio, sulla riva del lago di Como. Spesso nei weekend il traffico è intenso e vi suggeriamo di partire per tempo. L'indirizzo esatto da inserire nel navigatore è: Villa Erba, Largo Luchino Visconti 4, 22012 Cernobbio.

Il video dell'edizione 2022