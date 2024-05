Il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, sul Lago di Como, è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di auto storiche e uniche al mondo. Quest'anno si svolge dal 24 al 26 maggio in parallelo al FuoriConcorso, in scena a Villa Grumello, Villa Sucota e Villa Olmo.

Per l'edizione di quest'anno il tema scelto per il FuoriConcorso è la storia delle auto da corsa britanniche e il loro colore simbolo, ovvero il "British Racing Green", sempre più apprezzato dagli appassionati di tutto il mondo. Scopriamo le auto presenti.

FuoriConcorso 2024, le auto in mostra

Come abbiamo detto, il focus dell'edizione 2024 sono le auto da corsa britanniche costruite durante il regno della Regina Elisabetta II, incluse le monoposto di Formula 1, ma non solo. Oltre alle sportive inglesi, infatti, l'evento vede anche la partecipazione di alcune Case auto che hanno scelto proprio questa kermesse per presentare in anteprima mondiale delle novità.

Partendo proprio da quest'ultime, all'evento organizzato dal brand di moda Larusmiani si mostra per la prima volta dal vivo l'AGTZ Twin Tail disegnata da Zagato, ovvero un’auto da corsa basata sulla Alpine A110, prodotta in soli 19 esemplari ciascuno in vendita per 650.000 euro.

Zagato AGTZ Twin Tail, l'assemblaggio finale

Tra i brand britannici c'è Aston Martin, che nella location di Villa Sucota espone l'iconica Aston Martin DB3S e altre super sportive del campionato GT. Insieme è prevista la presenza anche di Lotus con l'hypercar elettrica Evija in versione speciale John Player Special.

Al FuoriConcorso 2024 è atteso anche Horacio Pagani, protagonista di un talk dedicato al tema dell'aerodimamica, accompagnato da una Huayra R da corsa in colorazione verde.

Pagani Huayra R

Allo stesso tempo è prevista la presenza di una Koenigsegg, in particolare della CCGT, l'unico modello da corsa mai prodotto nella storia del brand in soli 29 esemplari, uno dei quali, con cambio manuale, di proprietà di Guglielmo Miani, presidente di Larusmiani.

A FuoriConcorso partecipa pure Marc Philipp Gemballa con la Marsien in versione di serie, pensata per la pista e per il fuoristrada e presentata per la prima volta in anteprima proprio all'evento.

Marc Philipp Gemballa Marsien

A proposito di Porsche, al FuoriConcorso 2024 il Brand di Zuffenhausen espone alcune auto da collezione uniche in verde, come per esempio una 992 Turbo S in Aventuringreenmetallic, una Taycan 4S in Oakgreenmetallic neo, una Macan Turbo H2 BEV in Barnatogreen, la one off 911 Turbo S in Chromaflair Urban Bamboo e la 964 Speedster in Vipergreen.

Porsche Taycan 2025

Tra le auto da F1 protagoniste dell'evento, invece, è prevista in esposizione la monoposto McLaren MP4/4 di Ayrton Senna, in prestito direttamente dal Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, la Lotus 72 che fu pilotata dal giovane Emerson Fittipaldi e altre 15 monoposto da Formula 1, inclusa una Red Bull posizionata nel parco aperto al pubblico di Villa Olmo.

Infine, sempre il 25 e il 26 maggio sono previste alcune auto inglesi che hanno corso alla 24 Ore di Le Mans, in particolare le Gruppo C (automobili coupé biposto destinate alle corse in circuito) e auto che hanno corso la Parigi - Dakar (oggi Rally Dakar) e la Carrera Panamericana.

A Villa Grumello è in programma pure una mostra personale del fotografo automotive Riocam.

FuoriConcorso 2024, biglietti e come partecipare

L'evento organizzato dal brand di moda Laurimiani, come detto, è in programma per il 25 e il 26 maggio a Villa del Grumello e Villa Sucota, situate in via per Cernobbio 11 a Como.

Per poter accedere a Villa Grumello e Villa Sucota è necessario acquistare il biglietto di ingresso in loco, al prezzo di 150 euro per una giornata o 200 euro per entrambe le giornate, sono disponibili anche dei pacchetti gruppi per 5 persone.

Per i minori sotto i 18 anni accompagnati da un adulto di età superiore ai 26 anni l'accesso è gratuito, mentre per i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è previsto uno sconto del 50% sul prezzo base.

Il FuoriConcorso Open Museum a Villa Olmo, invece, è aperto al pubblico per tutto il weekend.