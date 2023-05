Quali sono le auto più costose e preziose al mondo? Impossibile stabilirlo con estrema certezza, perché tra esemplari dalla storia unica, concept one-off o incredibili hypercar, la lista può essere davvero molto vasta.

Al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023, però, cinque sportive d'altri tempi dall'elevatissimo valore hanno catturato la nostra attenzione (e quella di tutto il pubblico). Si tratta di auto che potrebbero raggiungere - qualora un giorno dovessero essere messe di nuovo in vendita - cifre milionarie, forse le più alte di sempre.

Eccole tutte, in ordine di prezzo, con la doverosa precisione che si tratta di stime stabilite in base alle ultime compravendite.

Ferrari 250 Testa Rossa - 100 milioni di euro

La prima di questa breve rassegna è sicuramente un'immancabile Ferrari. La 250 Testa Rossa è una sportiva a motore anteriore e senza tetto costruita a Maranello nel 1957 per competere nelle gare di endurance.

Dotata di un 3.0 V12 con il tradizionale coperchio punterie verniciato, appunto, in rosso (da cui il nome), durante la sua carriera sportiva si è aggiudicata i primi posti in numerose 24 ore, tra cui quella di Sebring, Nurburgring e Le Mans.

La Ferrari 250 Testa Rossa a Villa Erba

Nel corso della seconda metà del secolo scorso e dell'inizio degli anni 2000, l'auto è apparsa in numerosi concorsi d'eleganza in tutto il mondo. Oggi è di proprietà del collezionista americano Peter Goodwin, che l'ha acquistata nel 2022 per 75 milioni di dollari. Il suo valore di scambio in futuro potrebbe arrivare a toccare i 100 milioni di dollari, ovvero quasi 100 milioni di euro.

La Ferrari 250 Testa Rossa a Villa Erba

Mercedes 300 SL W194 - 100 milioni di euro

A una cifra quasi pari a quella della Ferrari 250 Testa Rossa troviamo una Mercedes, precisamente la 300 SL W194 del 1952, uno dei primi esemplari prodotti della prima generazione del celebre modello - forse un po' dimenticata negli ultimi anni.

Si tratta dell'auto che ha partecipato all'edizione del 1952 della 24 ore di Le Mans, collezionando una doppia vittoria per la Stella di Stoccarda e guidata da Hermann Lang e Fritz Riess.

Oggi è di proprietà di Bruce McCaw, un imprenditore americano attivo nel settore delle telecomunicazioni e attualmente il 382esimo uomo più ricco degli Stati Uniti. Anche per lei, un valore di scambio futuro potrebbe a tutti gli effetti raggiungere la quota dei 100 milioni di euro.

La Mercedes 300 SL W194 a Villa Erba

Ferrari 250 GTO - 90 milioni di euro

La terza auto in ordine di valore è quella che per diversi anni è stata a tutti gli effetti l'auto conosciuta più costosa del mondo. Si tratta della Ferrari 250 GTO, l'iconica sportiva del cavallino che pochi anni fa aveva superato il valore all'asta di 75 milioni di dollari.

La Ferrari 250 GTO al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023

L'esemplare presente a Villa d'Este 2023, di colore grigio è quello appartenente a David MacNeill, imprenditore americano e proprietario di WeatherTech, rinomata azienda attiva nella produzione di prodotti in gomma per auto (tra cui i famosi tappetini a vaschetta).

Il magnate l'ha acquistata nel 2018 tramite una compravendita privata per 71 milioni di dollari. Oggi, qualora dovesse essere di nuovo messa in vendita, il suo valore potrebbe raggiungere o superare i 90 milioni di euro.

La Ferrari 250 GTO al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023

Ferrari 250 GT Spyder California - 20 milioni di euro

La vincitrice della Coppa d'Oro Villa d'Este 2023 è la quarta auto della nostra breve rassegna Si tratta della Ferrari 250 GT Spyder California, una spettacolare roadaster dotata anche del rarissimo hard top in tinta con la carrozzeria.

L'esemplare presente alla kermesse comasca è uno dei cinquantacinque prodotti a Maranello in versione SWB ed è stato venduto nuovo alla scrittrice francese Françoise Sagan. Il suo valore oggi potrebbe essere compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro.

La premiazione della Ferrari 250 GT Spyder California La Ferrari 250 GT Spyder California a Villa Erba

Ford GT40 - 40 milioni di euro

L'ultima auto della nostra rassegna è un particolare esemplare di Ford GT40. Si tratta della stessa auto che ha vinto due edizioni della 24 ore di Le Mans, nel 1968 e 1969, guidata anche da Jacky Ickx, nonché l'auto utilizzata per il film Le Mans '66 - La grande sfida.

Durante il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023 (qui tutte le vincitrici) ha attirato gli sguardi di numerosi appassionati presenti, sia durante la prima giornata "chiusa" sia durante la seconda giornata di Villa Erba aperta al pubblico.

La Ford GT40 milionaria a Villa Erba

Con la famosa livrea azzurra Gulf, è di proprietà di Rob Walton, proprietario della catena di supermercati al dettaglio più famosa al mondo: Walmart. Oggi un ipotetico valore di compravendita potrebbe toccare quota 40 milioni di euro.