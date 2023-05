Hyundai vuole diventare una delle case più sostenibili del mondo, in fretta. Per farlo nel minor tempo possibile ha deciso di sperimentare tutte le possibili soluzioni di elettrificazione attualmente disponibili. Tra queste anche l'idrogeno, per il quale ha creato in pochissimi anni un vero e proprio laboratorio su ruote, dal design retrò.

Si chiama Hyundai N Vision 74 e ne abbiamo parlato diverse volte sia su queste pagine che su quelle di InsideEVs.com, oltre ad averla perfino provata in pista in un video che trovate a fondo pagina. Oggi però questa specialissima sportiva si mostra dal vivo in Italia per la prima volta, al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2023, e non possiamo non riparlarne.

Una prima in assoluto

La presenza della N Vision 74 al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este non è solo la prima apparizione in Italia di questa super-auto a zero emissioni, bensì è anche la prima presenza assoluta della casa in questo storico evento comasco.

La sportiva Hyundai, infatti, partecipa a tutti gli effetti all'edizione 2023 della kermesse, come parte integrante della categoria Concept Cars e prototipi, al fianco di altre sportive uniche nel loro genere, one-off o prodotte in piccolissima serie: tra queste la Pagani Huayra Codalunga e la Bugatti W16 Mistral.

La Hyundai N Vision 74 a Villa d'Este 2023

La sua storia

Il progetto della Hyundai N Vision 74 è approdato sui tavoli di Seoul durante gli anni pandemici. Progettata e prodotta come esercizio di stile in poco tempo, è stata presentata per la prima volta nel 2022 nel corso di un evento dedicato.

Per scendere più nel dettaglio, il suo powertrain è un "ibrido 2.0", se non addirittura 3.0. È infatti composto da una coppia di motori elettrici posizionati sotto l'asse posteriore e collegati sia a un pacco batterie da circa 62 kWh, sia a una coppia di celle a combustibile a idrogeno da 85 kW. In questo modo la sportiva concept può funzionare in due modi.

Guardandola da fuori appare chiaro che per la sua realizzazione i designer si siano ispirati alla Pony Coupe Concept del 1974, a sua volta disegnata da Giorgetto Giugiaro.

La Hyundai N Vision 74 a Villa d'Este 2023 Hyundai Pony Coupe Concept Restored (2023)

In occasione dell'evento, SangYup Lee, Vice President e Head of Hyundai Motor Design Center, ha commentato:

"È un grande onore partecipare a un evento così prestigioso in Italia, il paese che ha segnato l'inizio del nostro patrimonio di design e noi non nascondiamo le radici del DNA del design Hyundai" “N Vision 74 è un tributo ai nostri sforzi passati e una dichiarazione del nostro futuro, portando avanti lo spirito audace della Pony Coupe Concept in un design futuristico che realizza il sogno dei nostri ingegneri di creare la prima supercar coreana”.

La Hyundai N Vision 74 vista e provata in Germania