Ispirata dalla Pony Coupé concept del 1974 disegnata da Giorgetto Giugiaro, la Hyundai N Vision 74 è un concentrato di stile e tecnologia. Rétro, moderna, futuristica, cyberpunk: gli aggettivi si sprecano per identificare quello che è a tutti gli effetti uno dei prototipi più affascinanti del panorama automotive mondiale degli ultimi anni.

Lunga 4,95 m e larga 2, la N Vision 74 mette insieme passato, presente e futuro non solo fuori ma anche negli interni, con un abitacolo moderno in cui display e comandi analogici convivono in perfetta simbiosi. Sotto il cofano, poi, non è da meno: l'auto ha un motore a idrogeno a supporto di due elettrici, la trazione posteriore e 680 CV e 900 Nm. Siamo stati in Germania per vederla dal vivo e provarla in pista: cliccate sul video qui sopra per vedere com'è andata!

La scheda tecnica in breve

L’idea alla base della N Vision 74 è molto interessante a maggior ragione considerando che i due mondi di "piacere di guida" e "mobilità elettrica" non sempre trovano un punto d’incontro. E questo spettacolare prototipo è la dimostrazione di come questa tesi possa essere smentita.

Due motori, 680 CV tutti dietro, 900 Nm di coppia e una meccanica ibrida pensata anche per il drifting, con prestazioni da supersportiva ma con un occhio sempre all’efficienza: per la N Vision 74, Hyundai ha sviluppato una nuova struttura di controllo che integra le celle a combustibile e la batteria sfruttando l'idrogeno come una sorta di range extender alternativo. Tocca i 100 km/h in meno di 4 secondi e i 250 km/h di velocità massima, il tutto garantendo un'autonomia stimata di 600 km.

Così si sperimentano le nuove tecnologie

La Hyundai N Vision 74 è il banco prova di una nuova tecnologia legata alla gestione termica in condizioni di guida difficili: la Casa coreana ha sviluppato un sistema di raffreddamento indipendente a tre canali per raffreddare in contemporanea e più velocemente lo stack di celle, la batteria e i motori.

A differenza delle altre auto a idrogeno, ha il motore separato dalle celle a combustibile in modo da facilitare il raffreddamento e lasciare più spazio alla batteria che, infatti, è stata integrata nel telaio. Il motore è dietro insieme a due serbatoi da 2,1 kg di idrogeno ciascuno, con le celle che invece si nascondono sotto il cofano anteriore. Per quanto riguarda il rifornimento e la ricarica, l’auto può fare il pieno di idrogeno in meno di 5 minuti, con l’accumulatore che accetta una tensione massima di 800V. Per saperne di più, cliccate sul video qui sopra in copertina e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate!