Le attese in auto possono essere noiose. Chi ha un'auto elettrica lo sa molto bene, ma il problema spesso affligge anche chi guida auto a benzina e diesel e per provare a ingannare il tempo l'unica soluzione è quella di trovare un passatempo funzionale, come quello che si può avere sulle nuove piccole Mercedes.

Con la Digital Edition, infatti, diventa di serie su Classe A, B, GLA ed EQA il Connect Package, che include 41 Digital Extras per rendere l'esperienza di bordo confortevole sempre. Ecco i dettagli.

Un pacchetto completo

Il Connect Package disponibile di serie sulle più piccole Mercedes in versione speciale Digital Edition, comprende tutta una serie di dotazioni tecnologiche utili alla vita quotidiana, oltre ai 41 Digital Extras (ovvero dei servizi per intrattenimento) gratuiti per 3 anni.

Ma non solo. La versione speciale viene offerta di serie anche con alcuni tra gli equipaggiamenti più ricercati dai clienti negli ultimi anni, come per esempio il Pacchetto di assistenza alla guida completo, lo Smartphone Integration, il Pacchetto parcheggio con telecamere a 360° e il Pacchetto Guard 360°. Il vantaggio cliente scegliendo questa versione speciale supera il 70% rispetto al costo degli equipaggiamenti singoli.

Mercedes EQA Digital Edition Mercedes GLA Digital Edition Mercedes Classe B Digital Edition

Stelle digitali

Se non avete mai sentito parlare dei Digital Extras di Mercedes-Benz, si tratta di servizi per l'intrattenimento disponibili a bordo delle ultime auto, ideati per completare e rendere ancora più piacevole l’esperienza di bordo.

Tra i vari programmi, per esempio, ci sono quelli che riguardano la navigazione, come la modalità Electric Intelligence per i modelli a zero emissioni, e quelli che riguardano l'esperienza dinamica, come l'AMG Track Pace - disponibile sulle versioni più sportive firmate Mercedes-AMG - che trasforma il computer di bordo in un vero e proprio ingegnere di pista personale.