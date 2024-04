Lo stile liscio e arrotondato della Mercedes EQS potrebbe non piacere a tutti, ma il marchio tedesco si è impegnato per renderla ancora più competitiva per il 2024.

Una nuova griglia, il ritorno di un elemento stilistico tradizionale di Mercedes e componenti elettrici rivisti sottopelle dovrebbero rendere la EQS ancora più interessante nel mercato delle grandi berline EV di lusso.

Mercedes EQS 2024, gli esterni

Mercedes EQS 2024, gli interni

Mercedes EQS 2024, i motori

Mercedes EQS 2024, i prezzi

Mercedes EQS 2024, le concorrenti

Il cambiamento più evidente della Mercedes EQS 2024 è la griglia anteriore e il nuovo logo della stella Mercedes-Benz. Naturalmente, la griglia ha ancora la stessa forma a pannelli neri che caratterizza il resto della gamma Mercedes-Benz EV, ma l'inserto della griglia assomiglia ora alle versioni cromate incrociate che abbiamo visto sulle auto a benzina.

Mercedes EQS (2024), la vista frontale

L'emblema della Stella è ora montato in verticale sul cofano, come le altre grandi berline del marchio. La nuova EQS ha anche un paraurti anteriore di serie in linea AMG, che migliora ulteriormente l'estetica della vettura.

Gli interni della Mercedes EQS sono rimasti per lo più invariati: i conducenti della EQS continueranno ad avere l'Hyperscreen che occupa la maggior parte del cruscotto. Tuttavia, sono state apportate piccole modifiche per rendere l'auto ancora più lussuosa di prima.

Mercedes ha aggiunto un po' più di imbottitura ai sedili posteriori e ha rivestito di cromature le bocchette d'aerazione posteriori del montante B. Tutte le EQS hanno ora un sedile posteriore con schienale reclinabile, ma quelli in allestimento Pinnacle e con l'Executive Interior Package consentono di ripiegare il sedile del passeggero anteriore e aumentano la capacità di regolazione della panca posteriore a ben 37 gradi, rispetto ai 27-36 gradi dell'EQS standard. L'Executive Interior Package aggiunge anche il riscaldamento rapido, una coppia di cuscini e il riscaldamento di collo e spalle.

Sotto pelle la batteria è tutta nuova e ha più energia. Mercedes sostiene che la EQS ha ora una capacità di 118 kWh e può andare più lontano. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP della nuova EQS 450+ tocca ora gli 822 km contro i 727 km del modello attualmente a listino che ha una batteria da 108, 4 kWh.

Mercedes EQS (2024), la vista di tre quarti posteriore

Anche il software della frenata rigenerativa è stato ricalibrato. La EQS ora utilizza maggiormente la frenata rigenerativa, ma utilizza anche periodicamente i freni a frizione per mantenerli in buona forma.

L'apertura degli ordini per la Mercedes EQS restyling è prevista per il 25 aprile 2024, con prezzi invariati rispetto a quelli del modello uscente.

Mercedes EQS (2024), il dettaglio dei sedili posteriori con Executive Interior Package

Questo significa che in Italia il listino dovrebbe aprirsi con i circa 130.000 euro della Mercedes EQS 450+ Extra e arrivare fino ai 162.000 euro della EQS 580 4MATIC.

Le concorrenti dirette della Mercedes EQS 2024 restano poche e si limitano ad alcune berline elettriche di lusso come la BMW i7 che ha un prezzo base di 126.500 euro, la Tesla Model S che parte da 95.990 euro e la Lucid Air che in Germania ha un listino base di 109.000 euro.

BMW i7 Tesla Model S

Lucid Air Lotus Emeya

In arrivo c'è anche la britannica Lotus Emeya che come minimo costa 111.490 euro.