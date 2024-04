Della Mercedes Classe G elettrica se ne parla da ormai tre anni, dal suo debutto - in veste di concept - al Salone di Monaco 2021. Ora siamo vicinissimi alla presentazione della versione di serie, prevista per il 24 aprile in occasione della giornata stampa del Salone di Pechino 2024.

Un debutto importante che rivoluziona la quarantennale storia del fuoristrada della Stella, nato nel 1979 e abituato a muoversi accompagnata solo ed esclusivamente da motori termici, benzina o diesel. I tempi però cambiano e cambiano i powertrain, anche per icone come la Classe G.

Addio EQ?

Di specifiche tecniche il comunicato stampa che annuncia la presentazione della Mercedes Classe G elettrica non ne contiene, ma dà comunque un'informazione importante: il nome. La versione a batterie del Gelandewagen infatti non adotterà il suffisso "EQ" e si chiamerà G 580. Come anticipato tempo fa quindi le elettriche Mercedes abbandoneranno gradualmente la sigla che ancora oggi le identifica. Questo perché a Stoccarda si apprestano a diventare 100% elettrici entro il 2030 e non avrà quindi più senso adottare un badge dedicato.

Mercedes Classe G elettrica, le foto del prototipo

Detto questo la Mercedes G 580 (numero che identifica la potenza? Chissà) dichiara

un consumo medio compreso tra 27,7 e 30,3 kWh/100 km e, considerando la presenza di batterie da 100 kW, come anticipato tempo fa, si arriva a un'autonomia di circa 320 km. Non tanti, c'è però da considerare un peso che dovrebbe arrivare almeno alle 2,6 tonnellate (la Mercedes EQS SUV fa segnare 2.600 e rotti chili) e un cx di certo non favorevole.

Già perché nonostante il cambio di propulsione la Mercedes Classe G manterrà lo stesso stile della versione classica, aggiornata pochi giorni fa.

A livello meccanico la G 580 monterà 4 motori elettrici, uno per ruota, che le permetteranno di muoversi agilmente in fuoristrada e prodursi anche in evoluzioni da urlo, come il poter ruotare su se stessa di 360°.