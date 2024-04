Mercedes ha una vasta gamma di modelli puramente elettrici, ma nessuno dei suoi veicoli elettrici spicca per il design.

Tutto questo sta per cambiare con l'introduzione della Mercedes CLA elettrica del 2025, qui avvistata mentre viene sottoposta a test in condizioni di freddo vicino al Circolo Polare Artico.

Design basso e filante

Il suo design rimarrà fedele allo studio di design della Concept CLA che l'ha presentata in anteprima, eliminando le scomode proporzioni delle attuali berline elettriche di Mercedes. Assomiglia molto all'attuale CLA a benzina, con un aspetto ribassato, fianchi larghi e muscolosi e una linea del tetto da coupé. Quando debutterà nel 2025, per sfidare la Tesla Model 3, diventerà sicuramente la Mercedes elettrica più bella.

La ricarica dovrebbe essere altrettanto rapida di quella della rivale Tesla, fino a 250 kW, sufficienti per aggiungere 400 km di autonomia in 15 minuti, e la sua architettura a 800 volt dovrebbe aiutarla a funzionare in modo più efficiente.

Efficienza e autonomia di alto livello

Mercedes metterà in pratica le lezioni apprese dall'EQXX per far sì che la CLA elettrica consumi 11,9 kWh/100 km e fornisca un'autonomia fino a 750 km WLTP, il che equivale a un pacco batterie di oltre 80 kWh di capacità.

La CLA sarà il primo modello basato sulla nuova Architettura Modulare Mercedes (MMA), che può essere utilizzata sia per veicoli ibridi sia per veicoli completamente elettrici. Questa piattaforma sarà utilizzata per veicoli più grandi della CLA, compreso un modello equivalente alla Classe C completamente elettrico che dovrebbe debuttare nei prossimi anni.

Trazione posteriore o integrale

Mercedes offrirà versioni sia a motore singolo che a doppio motore della CLA, e i modelli più performanti porteranno i badge AMG e saranno caratterizzati da esterni più aggressivi. Se il produttore manterrà la configurazione mostrata nel concept, le versioni base della CLA EV dovrebbero essere a trazione posteriore, anche se questo probabilmente si applicherà solo ai modelli elettrici costruiti sulla piattaforma MMA: le prime due generazioni di CLA a benzina erano a trazione anteriore.

La coppia di prototipi di CLA camuffati, avvistati da CarSpyMedia, mostra che molti degli elementi di design del concept entreranno nella vettura di serie. La forte piega della spalla che dava al concept una grande presenza è ancora presente, e il design dei fari posteriori sembra rispecchiare fedelmente quanto visto sul concept.

Il video non ci permette di dare una buona occhiata all'interno della CLA elettrica, ma come per l'esterno, ci si può aspettare una versione più attenuata di ciò che Mercedes ha mostrato sul concept. Il design del cruscotto a un solo pannello sarà presente sulla vettura di serie e dovrebbe segnare un netto distacco dal look da tablet in cima al cruscotto che caratterizza l'attuale CLA e altri modelli Mercedes.