Vinile o digitale? Si tratta di uno dei dibattiti più frequenti tra gli appassionati di musica.

Per gli amanti dei suoni di un tempo, Lamborghini, in collaborazione con l'azienda specializzata Technics, presenta un vinile e un giradischi dedicato con cui si può ascoltare i sound dei grandi motori V12 prodotti dall'azienda, incluso quello dell'ultima Revuelto.

Un progetto ambizioso

Il progetto prende il nome di SL-1200M7B e si tratta di un pacchetto che comprende un giradischi prodotto da Technics e decorato con il tipico stile Lamborghini, dunque con motivi a Y e con le classiche colorazioni in rosso, giallo o verde, abbinate a un vistoso logo della Casa del Toro.

Il giradischi Lamborghini

La vera particolarità di questo giradischi è però il disco in vinile che lo accompagna. Su di esso, infatti, sono stati incisi, come detto, i suoni dei motori V12 di 6 Lamborghini. Si tratta delle sinfonie emesse da modelli iconici per il brand, che in un modo o nell'altro ne hanno scritto la gloriosa storia.

Il disco in vinile con i suoi delle Lamborghini V12

Si parte, infatti, con la celebre 400GT, per poi passare alla sempreverde Miura, per il 5,2 litri della Countach 25° anniversario, per il 6,0 litri della Diablo e concludendo con i due V12 della Murcielago e della Revuelto.

La copertina del disco è una versione stilizzata di una ruota della Revuelto e il tutto viene fornito in una speciale custodia con i marchi Technics e Lamborghini.

Giradischi Lamborghini

Forse per pochi

Il costo per portarsi a casa un giradischi Lamborghini con vinile dedicato non è ancora stato comunicato dalla Casa. Tuttavia il Technics SL-1200MK7, il modello su cui si basa il progetto, ha un prezzo di vendita al pubblico di circa 1.100 dollari (1.022 euro al cambio attuale), è dunque probabile che il tutto costerà di più.

Non è chiaro nemmeno quanti esemplari saranno prodotti, ma è certo che si tratterà di una tiratura limitata. Secondo quanto dichiarato da Lamborghini stessa, gli ordini sono stati aperti il 9 maggio.