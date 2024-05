Mercedes-AMG presenta in occasione del gran premio di Formula 1 di Monaco la prima auto della sua serie ultra-limitata ed extra lusso "Mythos". Si chiama PureSpeed Concept e si tratta di una speedster a due posti scoperta che trae ispirazione dalle iconiche auto da corsa d'epoca dell'azienda e dalle monoposto del Circus.

Iconica, ma anche futuristica

Per progettare la nuova Mercedes-AMG PureSpeed Concept, la prima auto (concept) del nuovo programma extra lusso Mythos, gli ingegneri tedeschi sono chiaramente partiti dalla SL "standard", di cui, però, hanno mantenuto a livello estetico solo i fanali e pochi altri dettagli.

Partendo dal paraurti anteriore, infatti, è stato completamente ridisegnato abbandonando la tradizionale griglia Mercedes panamericana in favore di un disegno molto lineare e aerodinamico con logo AMG verniciato in bianco.

Mercedes-AMG PureSpeed Concept

Come si può vedere dalle foto, il parabrezza è stato rimosso del tutto e sostituito da una struttura di protezione per gli occupanti simile all'Halo presente sulle auto da Formula 1 e abbinata a degli inserti di sicurezza ispirati nel design a quelli della 300 SLR storica con cui Stirling Moss e Denis Jenkinson vinsero la Mille Miglia del 1955.

La tinta scelta, infine, è "cangiante" e passa dal rosso Le Mans al grigio grafite e si ispira a quella delle Mercedes vincitrici della Targa Florio del 1924.

Mercedes-AMG PureSpeed Concept

Ma non solo. Per altre parti dell'auto gli ingegneri hanno utilizzato componenti dell'hypercar Mercedes-AMG One. Nella parte inferiore della PureSpeed, infatti, sono stati installati degli elementi aerodinamici in fibra di carbonio inediti, studiati per migliorare l'aerodinamica.

Anche i copricerchi in carbonio sono stati realizzati per garantire la massima efficienza aerodinamica possibile, ottimizzando il flusso d'aria intorno alle ruote e migliorando il raffreddamento dei freni.

Mercedes-AMG PureSpeed Concept

Durante la presentazione il presidente di Mercedes-AMG, Michael Schiebe, ha commentato:

"Il Concept Mercedes-AMG PureSpeed offre un assaggio di quello che probabilmente è il modo più diretto di sperimentare le prestazioni e il piacere di guida". "Radicalmente aperta, né il tetto né il parabrezza separano i due passeggeri dagli elementi. È possibile vivere la luce, l'aria e la passione senza filtri, con tutti i sensi. Come concetto del nostro primo veicolo Mythos, incarna il massimo livello di esclusività. Elementi di design come l'HALO creano inoltre una sensazione da Formula 1".

Potenza e prezzo non dichiarati

In fase di presentazione la Casa non ha rilasciato dettagli riguardo la motorizzazione della PureSpeed, tuttavia è probabile che tutti i 250 esemplari previsti saranno dotati del V8 biturbo da 4,0 litri preso in prestito dalla SL 63. Allo stesso moto anche il prezzo non è stato rivelato.