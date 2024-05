C’è una nuova insidiosa concorrente per la Tesla Model Y. L’ennesima rivale del SUV americano è la BYD Seal U, il primo SUV vero e proprio della Casa cinese pensato per l’Europa e per giocarsela alla pari con la creatura di Elon Musk.

I prezzi competitivi sono l’aspetto che caratterizza maggiormente i due modelli, che – in realtà – hanno elementi distintivi piuttosto diversi, dalla filosofia degli interni fino alle motorizzazioni.

Esterni

Entrambe di segmento D, BYD Seal U e Tesla Model Y interpretano in modo diverso il concetto di SUV. Look più tradizionale e squadrato (seppur comunque futuristico) per la BYD, mentre la Tesla punta su uno stile più semplice e caratterizzato da tante curve.

La differente scelta di design si traduce in proporzioni leggermente diverse. Se la lunghezza è simile (4,77 m per la BYD e 4,75 m per la Tesla), il SUV cinese è alto 1,67 m, ben 7 cm in più della Model Y, anche se quest’ultima vanta un passo più lungo di 13 cm (2,89 m contro 2,76 m).

Tesla Model Y BYD Seal U

Di sicuro, i due modelli non passano inosservati grazie a una serie di dettagli. In particolare, sulla BYD sono d’impatto i gruppi ottici anteriori e la calandra coi grandi listelli cromati, oltre alla zona posteriore che riprenda il tema stilistico “Ocean Aesthethics” della Casa.

Dal canto suo, la Model Y ha ormai un aspetto iconico e immediatamente riconoscibile, che può diventare più sportivo e aggressivo se si sceglie la versione Performance. Quest’ultima aggiunge dei cerchi in lega dedicati, le pinze freno rosse e lo spoiler in fibra di carbonio.

Modello Lunghezza (m) Larghezza (m) Altezza (m) Passo (m) Tesla Model Y 4,75 1,85 1,60 2,89 BYD Seal U 4,77 1,89 1,67 2,76

Interni

All'interno, la BYD Seal U punta a trasmettere un senso di sostenibilità, utilizzando pelle vegana per i sedili, alcune parti del cruscotto, i pannelli delle porte e la console centrale, arricchiti da doppie cuciture a contrasto.

Un tocco particolare è dato dal pomello del cambio in cristallo, che riflette il tema del design ispirato all'oceano. Il tetto panoramico è apribile elettricamente, e l'allestimento Design include un sistema di purificazione dell'aria con filtro interno PM2.5.

Il sistema Intelligent Cockpit del SUV BYD offre connessione 4G, navigazione integrata con Spotify e HERE, integrazione dello smartphone tramite Android Auto e Apple CarPlay, oltre al controllo vocale. Il tutto è gestito dal caratteristico schermo girevole BYD da 15,6”, mentre le informazioni per il conducente sono visualizzate su un display LCD da 12,3" nel cruscotto.

Tesla Model Y, gli interni BYD Seal U, gli interni

La Tesla Model Y porta il concetto di minimalismo all'estremo, con una plancia estremamente pulita dominata da un touchscreen da 15”, attraverso il quale è possibile controllare praticamente tutto. Dall'infotainment alle funzioni di comfort, ogni aspetto del veicolo è gestibile direttamente dallo schermo centrale.

Anche i sedili seguono un design essenziale e sono disponibili in colorazioni nere o bianche. La Tesla è inoltre dotata di un tetto panoramico fisso e di un bagagliaio ampio e ben sfruttabile, con una capacità minima di 600 litri, a cui si aggiungono i 117 litri del vano anteriore, ossia il “frunk”.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Tesla Model Y Assente 15" 600 litri + frunk da 117 litri BYD Seal U 12,3" 15" 425/1.440 litri

Motori

La Seal è disponibile in versione 100% elettrica e ibrida plug-in. Nel primo caso, il powertrain è composto da un motore elettrico anteriore da 218 CV e 310 Nm (330 Nm se si sceglie la variante Design), con la possibilità di abbinarla a una batteria da 71,8 kWh o 87 kWh. La versione con la batteria più piccola può percorrere circa 420 km e ricaricare fino a 115 kW, mentre quella con l’accumulatore più grande ha un’autonomia di 500 km e 140 kW di velocità di ricarica massima.

Nei prossimi mesi, la gamma della BYD si completerà con la DM-i equipaggiata con un 1.5 quattro cilindri a benzina e uno o due motori elettrici, a seconda delle varianti. La potenza massima è di 214 CV e 300 Nm nelle BYD nelle BYD entry level, mentre la più potente Design sale a 319 CV e 550 Nm, grazie al doppio motore elettrico e alla trazione integrale. Due le batterie: 18,3 kWh e 26,6 kWh, con autonomia massima di 125 km in elettrico.

Tesla Model Y BYD Seal U

La Tesla Model Y è disponibile in quattro versioni: RWD, Long Range RWD, Long Range AWD e Performance, con potenze rispettive di 320 CV, 514 CV e 534 CV. La Performance è la più potente, coi 100 km/h raggiunti da fermo in soli 3,7 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

L'autonomia varia a seconda del modello: la versione RWD, con una batteria da 50 kWh, offre percorrenze di 455 km. Le Long Range, equipaggiate con una batteria da 75 kWh, arrivano a 533 km, mentre la Performance, anch'essa con una batteria da 75 kWh, consente un'autonomia di 514 km nel ciclo misto.

Prezzi

La Seal U si può acquistare negli allestimenti Comfort e Design, col primo che parte da 42.890 euro, mentre il secondo da 45.890 euro, mentre i prezzi della versione ibrida plug-in non sono ancora stati annunciati.

I prezzi della Model Y partono dai 42.690 euro della RWD da 320 CV e arrivano a 57.990 euro per la Performance. In mezzo, ci sono la Long Range RWD da 48.990 euro la Long Range AWD da 51.990 euro. Da notare, quindi, come entrambi i modelli base accedano agli incentivi 2024.