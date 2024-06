La Dacia Duster è arrivata nel 2010 e da allora è diventata una bestseller con oltre due milioni di esemplari costruiti. La terza generazione, lanciata di recente, farà salire questa cifra e con l'occasione c'è una curiosità che vorremmo riportare alla luce.

Dal 1985 al 1993 il nome Dacia Duster è stato usato da un'altra auto: la ARO 10 4×4 esportata nel Regno Unito. Che cos'è la ARO? Nel 1957, la società "Auto Romania" (da cui l'abbreviazione) è stata la prima casa automobilistica rumena (Dacia l'ha seguita nel 1966) a iniziare la produzione di veicoli fuoristrada.

Inizialmente ha prodotto ulteriori sviluppi del GAZ-69 sovietico, il più noto dei quali è stato l'M 461 del 1964, importato anche nella DDR. In tutto il mondo, ARO ha venduto 53.000 veicoli del tipo M 461 e dei suoi successivi sviluppi.

Le origini negli Anni '70

Con l'ARO 240, all'inizio degli Anni '70 viene introdotta una nuova carrozzeria, sempre con tetto telonato. L'assale posteriore è progettato come un assale rigido con molle a balestra longitudinali e ammortizzatori inclinati, mentre l'avantreno ha sospensioni indipendenti con doppi bracci, molle elicoidali e ammortizzatori disposti verticalmente. Altre caratteristiche del telaio sono lo sterzo a vite senza fine e l'impianto frenante a tamburo.

Il motore a benzina a quattro cilindri da 2,5 litri raffreddato ad acqua produce 75 CV ed è dotato di un carburatore downdraft su licenza Weber. Il carico utile è di 680 kg con una massa a vuoto di 1.520 kg e la velocità massima è di 113 km/h. Si dice che ben 4.700 veicoli, di cui 2.000 con motore diesel, siano stati importati nella DDR.

ARO 10 (1980-2006)

La serie ARO 24 ha un seguito nel 1980 con la serie ARO 10. La 10, che ha una cilindrata compresa tra i 3,5 e i 3,5 metri, viene importata nella RDT. E' lunga tra i 3,91 e i 4,81 metri a seconda della carrozzeria, ha componenti in comune con la Dacia 1300, dal motore all'asse anteriore, e si ispira alla Renault Rodeo e alla Citroen Méhari.

L'ARO 10 viene prodotta in numerose varianti di carrozzeria, è equipaggiata con sette diversi motori (benzina e diesel) e è offerta sia in versione 4x2 che 4x4. E ora veniamo alla Dacia Duster: la ARO 10 è stata venduta anche nel Regno Unito (dove sono sempre state aperte le porte alle auto del blocco orientale) a partire dal 1985 con il nome Dacia Duster e, in alcuni mercati internazionali, come Dacia 10.

Perché si chiama Dacia Duster?

Il nome Dacia viene scelto perché gli inglesi conoscono già la Dacia Denem, una Renault 12 costruita su licenza e introdotta nel 1982. Fatto curioso: in Germania, poco dopo, si tenta di vendere la Dacia 1310 su base Renault 12 come ARO Familia.

Opuscolo ARO Familia

La storia della Duster nel Regno Unito è però tormentata da problemi con gli importatori. I piani per introdurre i veicoli nel 1982 vengono interrotti quando i primi importatori cessano l'attività.

Il tramonto

Nell'autunno del 1990 nuovi importatori lasciano il posto a una terza società, poi nel 1993 le importazioni cessano, apparentemente per sempre. L'ultima Duster viene venduta nel Regno Unito nel settembre 1993, ma l'auto resta disponibile in Romania e in altri Paesi europei con il nome di ARO 10. Dal 1997 è stato prodotto anche un modello open-top derivato dall'ARO 10, chiamato ARO Spartana.

ARO 10 (1980-2006)

L'ultimo stadio evolutivo della 10, prodotto a partire dal 1999, si chiama ARO 10 Super, ha un design leggermente rivisto ed è basato sul telaio della più grande ARO 24. Il veicolo è disponibile in molti mercati di esportazione e nel Regno Unito viene venduto come Dacia Duster fino al 2006, quando poi viene dismesso.

ARO 10 (1980-2006)

L'ARO 10 non è stata venduta solo come Dacia Duster nel Regno Unito e in alcuni altri mercati, ma ha avuto diversi nomi anche in Italia: l'azienda locale Ali Ciemme (ACM) ha assemblato l'ARO 10 negli Anni '80 e l'ha venduta su licenza come "Aro Super Ischia" con il motore a benzina Renault da 1,4 litri costruito da Dacia. Con i motori a benzina o diesel da 1,6 litri della Volkswagen è stata venduta dal 1987 al 1989 con il nome di Aro Enduro x4.

Alla fine del 1988 è stato introdotto un turbodiesel. Le vendite dei veicoli assemblati in Italia non sono state molto elevate, raggiungendo le 2.500 unità nel 1987 e le 1.800 nel 1988. Il 28% dei veicoli con motore Volkswagen era costituito da componenti rumeni, il resto da componenti italiani e tedeschi. Le versioni con motore Volkswagen erano inoltre dotate di un differenziale più robusto per far fronte alla coppia extra.

La fine dell'azienda ARO è stata ignominiosa: a causa della cattiva situazione commerciale dell'ex istituto finanziario rumeno Bancorex, negli Anni '90 la società si è trovata in difficoltà finanziarie. Tuttavia, diversi tentativi di privatizzare l'azienda sono stati respinti dal governo rumeno.

Nel 1998, un uomo d'affari americano di origine cubana, John Perez, ha offerto contratti di franchising a concessionari di auto statunitensi. Circa 200 concessionari hanno pagato 75.000 dollari ciascuno per i diritti di franchising, per un totale di 15 milioni di dollari. Questi diritti sono stati offerti da una società chiamata East European Imports. L'ARO fu offerto come veicolo militare del Patto di Varsavia in eccedenza.

Dopo la vendita dei diritti di franchising, i concessionari sono stati costretti a inviare assegni in contanti o bonifici bancari per prendere in consegna i veicoli, che sarebbero stati stoccati in un porto della Florida. I concessionari si sono rifiutati e hanno insistito per pagare alla consegna, il che ha portato la East European Imports a chiudere i battenti.

Nel settembre 2003, il governo rumeno ha venduto il 68,7% di ARO a Cross Lander, una società di proprietà di John Perez, per 180.000 dollari. Il contratto prevedeva che l'azienda dovesse investire 2 milioni di dollari USA, cosa che presumibilmente non è mai avvenuta. Invece, tutti i mezzi di produzione e le attrezzature di ARO sono stati venduti, in violazione del contratto di privatizzazione. Nel 2006, lo Stato rumeno ha denunciato John Perez per aver falsificato i documenti al fine di acquisire l'azienda.

Il piano prevedeva di entrare nel mercato statunitense con l'ARO 244 come Cross Lander 244X, ma il finanziamento è scaduto nel febbraio 2006. La Cross Lander USA Inc. ha licenziato tutti i suoi dipendenti, ha venduto la sua sede e ha chiuso nel febbraio 2006. Il 15 giugno 2006, lo stabilimento ARO ha presentato istanza di fallimento, dopodiché la proprietà è stata gradualmente venduta a varie società.

Al Salone di Ginevra del 2009, Dacia ha fatto uscire dall'oblio il nome Duster e oggi quell'auto ha tutta un'altra storia.