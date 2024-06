La MINI hatchback a 3 porte è stata recentemente sottoposta a un cospicuo aggiornamento, che ne ha avvicinato le linee interne ed esterne al nuovo modello 100% elettrico (costruito su una piattaforma diversa dedicata).

A distanza di poche settimane, la Casa inglese, oggi parte del Gruppo BMW, toglie i veli anche dalla rinnovata versione a 5 porte, che, con la stessa formula della sorella più compatta, si aggiorna guardando sempre da vicino il nuovo modello a zero emissioni, sia nelle linee che nelle dotazioni. Scopriamola.

Nuova MINI 5 porte, gli esterni

La nuova MINI a 5 porte è lunga 4.036 mm, larga 1.744 mm e alta 1.464 mm. Rispetto alla appena rinnovata 3 porte, il passo è più lungo di 72 mm e la carrozzeria di 172 mm, valori che vanno a tutto vantaggio degli occupanti in termini di comfort e spazio.

Anche in questo caso il design del frontale ricorda la nuova versione elettrica, con i fari rotondi e la griglia anteriore ottagonale che formano il caratteristico volto delle auto della Casa.

Mini Cooper 3 e 5 porte (2024)

Allo stesso modo, anche gli specchietti retrovisori esterni sono stati ridisegnati, mentre le maniglie delle porte sono rimaste quelle della versione pre-aggiornamento, dunque tondeggianti e classiche (la nuova Mini Cooper 3 porte elettrica è invece dotata di maniglie integrate).

Il rinnovamento dell'estetica, poi, prosegue anche nella vista posteriore con le luci ora triangolari e con l'assenza dello scarico a vista.

MINI Cooper 5 porte (2024), il posteriore

A livello di allestimenti, la nuova MINI 5 porte può essere configurata in quattro diverse versioni: Essential, Classic, Favoured e JCW, quest'ultima dotata del pacchetto estetico sportivo dedicato con vistosi diffusori anteriori e posteriori, la cornice della griglia del radiatore e il logo in nero lucido. Tutte possono essere scelte con cerchi in lega tra 16 e 18 pollici.

Nuova MINI 5 porte, gli interni

In occasione di questo cospicuo restyling, MINI ha trasformato anche gli interni del modello a 5 porte della propria Hatchback. La parte posteriore, in particolare grazie all'aumento delle dimensioni di cui abbiamo parlato nella sezione dedicata agli esterni, offre ora più spazio per le gambe dei tre passeggeri, accolti da sedili che possono essere abbattuti con schema 60:40: una soluzione che tra l'altro permette anche di aumentare il volume di carico dai 275 litri originali ai 925 litri massimi.

MINI Cooper 5 porte (2024), il bagagliaio

Passando alla plancia, invece, al centro del cruscotto trova ora posto il nuovo strumento rotondo della Casa, con display OLED ad alta risoluzione da 240 mm di diametro e Mini Operating System 9, il tutto abbinato a interruttori a levetta e a un display head-up posizionato dietro al volante: una soluzione quest'ultima pensata per eliminare la necessità di un pannello strumenti aggiuntivo.

Mini Cooper 5-Türer (2024)

Ma non solo. Sulla plancia, infatti, debuttano anche delle nuove bocchette di ventilazione con design decisamente più piatto che in passato e che, grazie alla loro disposizione orizzontale, secondo la Casa permettono un ingresso d'aria in abitacolo particolarmente silenzioso e uniforme.

Nuova MINI 5 porte, i motori

Proprio come la sorella a 3 poste, anche la nuova MINI a 5 porte parlando di motori è disponibile - almeno in questa prima fase di commercializzazione - con due powertrain.

Alla base della gamma, infatti, si posiziona la versione Cooper C, dotata del 1.5 turbo tre cilindri a benzina da 156 CV e 230 Nm di coppia, in grado di coprire lo 0 - 100 in 8,0 secondi e di raggiungere una velocità massima di 225 km/h.

Sopra di essa troviamo invece la versione Cooper S, con il 2.0 turbo quattro cilindri da 204 CV e 300 Nm, in grado di coprire lo 0 - 100 in 6,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 242 km/h.

MINI Cooper 5 porte (2024), l'abitacolo posteriore

Nuova MINi 5 porte, i prezzi e gli allestimenti

Come di consueto, i prezzi della nuova MINI 5 porte saranno comunicati in seguito. Per avere un ordine di grandezza, tuttavia, è possibile ipotizzare un prezzo di attacco di poco superiore a quello della sorella a 3 porte, che in versione Cooper C e in allestimento Essential base parte da 28.900 euro.