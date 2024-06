Tante soluzioni per i nuovi ecoincentivi: in un mare di proposte non sempre immediatamente comprensibili, a volte le Case cercano di mettere un po’ d’ordine.

Ad esempio, Toyota distingue a giugno le proposte con usato da rottamare, e quelle senza, ma con offerte della casa, chiamate WeHybrid Bonus. Per quest’ultima categoria, vediamo come può essere acquistata una C-HR di nuova generazione.

La Toyota C-HR 1.8 full hybrid a trazione anteriore e in allestimento Active Eco costa 34.700 euro, mentre il prezzo scontato dalla Casa è di 29.950 euro.

Le spese di apertura pratica ammontano a 390 euro, ed è richiesto un anticipo di 8.300 euro, seguito da 47 rate da 188,76 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,05%), con spese di incasso di 3,90 euro per ogni rata.

La maxi rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito se si intende passare ad un’altra auto, è di 17.970 euro, con limite chilometrico annuale è di 15.000 km.

Come di consueto, non sono indicati in queste offerte i servizi aggiuntivi, comunque disponibili, anche se Toyota offre già alcune soluzioni su tutta la gamma, come la garanzia estesa.

Vantaggi

Le offerte Toyota sono particolarmente chiare, si riferiscono a modelli diversi e includono soluzioni con o senza rottamazione ed ecobonus statale. Su questa C-HR colpiscono positivamente lo sconto iniziale e le rate mensili piuttosto contenute.

Svantaggi

Attenzione ai tassi di interesse e in generale ai costi del finanziamento, come gli oneri finanziari.

In sintesi