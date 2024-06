Una nuova supercar di Kimera Automobili sta per arrivare. Attesa al debutto il prossimo 22 giugno, si tratta della K39, ovvero il terzo capitolo della storia del Brand tutto italiano, che avevamo anticipato l'anno scorso alla pubblicazione dei countdown sul sito.

Questa nuova sportiva, originariamente pensata in chiave motorsport, sancirà il rientro del brand nel mondo delle corse e, in una ipotetica versione stradale ancora allo studio, andrà ad affiancarsi alle EVO37 ed EVO38 già prodotte.

Design storico

Della nuova Kimera K39 si sa ancora piuttosto poco. In base alle poche foto divulgate dall'azienda in queste ore, nel profilo questa nuova supercar dovrebbe ricordare molto da vicino la silhouette della Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppo 5 del team Martini Racing, la stessa che, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, ha trionfato nel Campionato del Mondo Sportprototipi.

Qualcosa che si può capire anche guardando il posteriore, dove spicca un alettone dalle dimensioni piuttosto importanti, abbinato alla presa d'aria sul tetto tipica delle auto da corsa con motore centrale.

Il teaser della Kimera K39

Non solo per chi corre

Come abbiamo anticipato, nonostante l'estetica da auto dedicata al motorsport, con grande probabilità la K39 non sarà solo destinata a programmi sportivi.

In base a quanto comunicato dalla Casa alla divulgazione delle prime informazioni preliminari, attualmente gli ingegneri starebbero studiando anche una possibile conversione stradale, con l'obiettivo di poter accontentare almeno una piccola parte del pubblico di collezionisti appassionati di auto da corsa che in questi anni hanno dimostrato di apprezzare le auto del brand.

Il teaser della Kimera K39

L'obiettivo di Kimera Automobili anche per questa volta sarà dunque quello di riportare in vita un'auto da corsa che ha fatto sognare tutti gli appassionati italiani di rally. L’appuntamento è fissato per sabato 22 Giugno 2024.