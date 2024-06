Non tutto è perduto per le station wagon. Gli ultimi dati relativi alle vendite globali nel 2023 indicano che la loro domanda è aumentata, nonostante il continuo aumento dei volumi dei SUV e la mancanza di interesse da parte dei consumatori in Cina e negli Stati Uniti. Ci stiamo avviando verso una nuova tendenza per queste vetture? Cosa c'è dietro tale crescita?

Cominciamo con le buone notizie. Le vendite globali delle station wagon sono aumentate di un buon 12% tra il 2022 e il 2023, passando da 1,42 a 1,59 milioni di unità. Si tratta sicuramente di un risultato positivo, soprattutto se paragonato alla performance delle berline, cresciute solo dell'1%. Il risultato è ancora più notevole se si considera che questo tipo di auto è venduto principalmente in Europa.

In effetti, il 69% delle vendite di wagon lo scorso anno è avvenuto in Europa-Turchia, dove il volume è aumentato del 15%. Considerate ancora utili, ad esempio in Italia, le wagon hanno ancora un ruolo rilevante in Paesi come la Repubblica Ceca, dove hanno registrato la quota di mercato più alta nell'ambito delle vendite di auto, quasi il 20%. A seguire ci sono Germania, Ungheria, Svezia, Slovacchia, Finlandia, Austria, Polonia, Serbia ed Estonia.

L'altra faccia della medaglia

Tuttavia, le station wagon sono in qualche modo condannate. Sebbene le vendite siano aumentate rispetto al 2022, il volume totale è diminuito del 2% rispetto al 2021 e del 13% rispetto al 2020, quando i mercati globali sono stati colpiti dalla pandemia. La ripresa dell'anno scorso si spiega principalmente per via delle vendite superiori alle attese da parte delle station wagon del Gruppo Volkswagen in Europa; delle forti vendite del Gruppo Renault, sostenute dalla Dacia Jogger, e, in misura minore, dalla solida posizione della Subaru Outback negli Stati Uniti e dall'arrivo di cinesi come la NIO ET5 T.

Tuttavia, i totali semplicemente non si sommano. La domanda è così concentrata in un'unica regione e così debole che probabilmente vedremo molti marchi eliminare le station wagon dalle loro linee.

Station wagon, vendite globali 2023

La Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, non vuole le station wagon: con appena 95.600 unità vendute nel 2023 (appena lo 0,4% del totale), è stata superata da Giappone, Stati Uniti e Germania. Tentativi come quello della joint-venture SAIC-GM-Wuling con il suo marchio Baojun e il modello RC-5 W, poi chiamato Valli, sono falliti. L'anno scorso erano disponibili solo 14 modelli, guidati dalla Buick Velite 6 elettrica, seguita dalla nuova NIO.

Negli Stati Uniti la situazione non è migliore. Sebbene sia il mercato più grande per la Subaru Outback, la wagon più venduta al mondo, il resto dei modelli disponibili cattura a malapena l'attenzione. Oltre il 93% delle vendite di station wagon negli USA corrisponde alla Subaru, che tra l'altro è posizionata come crossover.

Top Ten dei principali mercati nel 2023

Station wagon vendute nel 2023 vs 2022 Germania 416.520 +14% Stati Uniti 173.530 +10% Giappone 107.052 -3% Cina 95.555 +6% Francia 86.278 +22% Regno Unito 80.796 +15% Italia 64.598 +24% Polonia 60.517 +25% Belgio 50.894 +26% Svezia 43.407 -14%

Top Ten dei mercati per quota di mercato nel 2023

Vendite di station wagon in % sulle vendite totali di auto nel 2023 Repubblica Ceca 19,8% Germania 15,5% Ungheria 15,4% Svezia 15,2% Slovacchia 15% Finlandia 14,9% Austria 13,5% Polonia 13,1% Serbia 13% Estonia 13%

Vendite di station wagon per marca nel 2023

Marca Unità vendute nel 2023 vs 2022 Subaru 222.747 +9% Skoda 169.334 +12% Volkswagen 151.967 +20% Toyota 121.214 +17% Audi 114.340 +24% Dacia 94.200 +64% Mercedes 92.600 +7% BMW 85.469 -5% Ford 59.254 +38% Kia 58.311 +3%

Un SUV al posto di una wagon

L'ultima ragione del futuro oscuro delle wagon è, come prevedibile, la popolarità dei SUV. Le station wagon sono le più vicine ai SUV per quanto riguarda il design.

Questo è un aspetto fondamentale che non aiuta le station wagon: possono offrire la stessa versatilità di un SUV, ma non possono eguagliarli in termini di capacità fuoristrada e di facilità di accesso per entrare e uscire dal veicolo.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.