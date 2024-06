Dal 2020 le consegne di Polestar 2 hanno superato le 160.000 unità in 27 mercati in tutto il mondo. Per quest'anno il Model Year 2024 si aggiorna ancora e offre più colori, una nuova configurazione dei pacchetti aggiuntivi e una maggiore autonomia fino a 659 km (WLTP) per la versione Long range Single Motor.

In Italia, la Polestar 2 ha un prezzo di listino che parte da 55.800 euro.

Più personalità e autonomia

Fuori, la carrozzeria della Polestar 2 si può scegliere ancora diversa grazie a due nuovi colori: Vapour, un grigio con un leggero effetto metallizzato che sostituisce il colore Magnesium, e Storm, un grigio alluminio scuro introdotto per la prima volta su Polestar 4 e sostituisce il colore Thunder. Per arricchire ulteriormente il design esterno della Polestar 2, il Pro Pack include adesso inediti cerchi in lega Aero da 19 pollici con inserti aerodinamici e i cerchi in lega Pro graphite da 20 pollici.

Dentro per la prima volta ci sono rivestimenti in pelle Charcoal Nappa di Bridge of Weir e, grazie a questo Model Year, la struttura dei pacchetti Polestar 2 si allinea a quella di Polestar 3 e Polestar 4. Il Climate Pack comprende pompa di calore, sedili posteriori riscaldati, volante riscaldato e riscaldamento degli ugelli del liquido lavavetri. Il Pro Pack invece offre cerchi in lega da 20 pollici e dettagli in Swedish Gold applicati alle cinture di sicurezza e ai cappucci delle valvole degli pneumatici. Rimangono il Pilot Pack, il Plus Pack e il Performance Pack.

Polestar 2 Model Year 2024, dettagli in Swedish Gold applicati alle cinture di sicurezza

Polestar 2 (2024), la scheda tecnica

Tutte le versioni di Polestar 2, come anticipato, hanno una maggiore autonomia fino a 659 km (WLTP) per la versione Long range Single Motor (in Europa, la Polestar 2 Standard range Single motor è dotata di una batteria CATL aggiornata da 70 kWh con un'autonomia maggiore, fino a 554 km). Di seguito la scheda tecnica completa e i prezzi.