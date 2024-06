La Ford Capri sta davvero per tornare? Per ora le bocche sono cucite, la Casa non ha mai confermato ufficialmente l'intenzione di voler rispolverare il nome della coupé anni '60. Eppure ci sono stati indizi. E ce ne sono ancora. Tutti portano (o sembrano portare) alla stessa soluzione. Sì, sembra proprio che il nome Capri sia in rampa di lancio.

Di quali indizi parliamo? Di quelli forniti direttamente da Ford e dalla sua originale campagna di marketing relativa a un modello che verrà svelato il 10 luglio. Di seguito vi raccontiamo - e mostriamo - tutto.

Basta un messaggio

Se solitamente le operazioni di teasing hanno i social come terreno di caccia, per la nuova Ford tutto succede tra il mondo analogico e quello digitale. Su alcune testate specializzate infatti è comparso uno strano annuncio pubblicitario, con stile retrò e numerosi rimandi al passato. Il testo recita

We bring back icons to their legendary status, rewired for a new era. With 55 years of knowledge, our team has restored 1.986 classic coupes. We promise to return your car fast, back from its original glory EV-ERY time

Tradotto significa

Riportiamo le icone al loro status leggendario, ricablate per una nuova era. Con 55 anni di esperienza, il nostro team ha restaurato 1.986 coupé classiche. Promettiamo di restituire la vostra auto velocemente, riportandola al suo splendore originale OGNI VOLTA.

Lo strano annuncio che anticipa l'arrivo della nuova Ford Capri

Sembra l'annuncio di una officina di riparazioni ma il gioco di parole EV-ERY time nasconde uno degli indizi maggiori: EV, sigla che indica le auto elettriche.

Al di sotto si nota la silohuette di una coupé e più attenti riconosceranno le linee della Ford Capri, nata nel 1969 (i 55 anni citati nell'annuncio) e dismessa nel 1986 (l'altra cifra che compare nel testo).

"Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova" diceva Agatha Christie.

Ford Capri Ford Capri RS 2600

In fondo all'annuncio compare un codice QR con un numero di telefono, con la scritta che invita a scrivere "Comeback" messaggio Whatsapp. Facendolo il sistema fa alcune domande e alla fine manda un paio di foto teaser di un misterioso modello, dando appuntamento al 10 luglio.

Foto che mostrano i gruppi ottici anteriori e posteriori, questi ultimi che permettono anche di dare uno sguardo alla coda, caratterizzata da un'andamento da coupé.

Cosa aspettarsi

Ricapitolando per il 10 luglio 2024 dobbiamo aspettarci la presentazione di un SUV coupé elettrico firmato Ford, probabilmente chiamato Capri. Un modello inedito con ogni probabilità basato sulla piattaforma MEB di Volkswagen, come la nuova Explorer. Con lei potrebbe condividere anche la gamma motori, aggiungendo powertrain più potenti - derivanti magari dalle Volkswagen GTX - per sottolineare la sportività del modello.

C'è poi un elemento particolare, tutto italiano, da considerare. Il nome Capri infatti potrebbe creare non pochi problemi a Ford in Italia, considerando che il SUV coupé elettrico non verrà prodotto nel Bel Paese. Fatto che ha obbligato Alfa Romeo a cambiare in Junior la Milano. La Casa statunitense potrebbe quindi aver scelto un nome differente per il nostro mercato. Staremo a vedere.