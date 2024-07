Regina di vendite in Italia e in Europa, la Dacia Sandero è disponibile con un finanziamento con Valore Futuro Garantito, al quale si può aggiungere l’Ecobonus con rottamazione, fino a fine luglio e se nel frattempo non si esauriscono i fondi.

Guardando la versione ad assetto sollevato, la Dacia Sandero Stepway, l’allestimento Expression con il 1.0 TCe ECO-G a gas e benzina costa 16.900 euro: con l’ecobonus si scende a 13.900 euro.

Con il finanziamento, l’anticipo richiesto è di 2.360 euro, e seguono poi 36 rate da 68,83 euro al mese (TAN 5,99%, TAEG 7,82%) e una maxi rata finale di 11.154 euro. Il limite chilometrico è di 30.000 km, con un costo di 0,10 euro per ogni km eccedente, con la restituzione o la sostituzione dell’auto.

Nella rata sono compresi servizi aggiuntivi da tempo presente negli esempi di offerte Dacia, cioè la Manutenzione ordinaria, la Protezione auto e l'assicurazione GAP. Per accedere ai 3.000 euro di sconto occorre un veicolo usato fino a euro 2, posseduto da almeno dodici mesi.

Vantaggi

Se già il prezzo della Sandero Stepway è vantaggioso per la categoria, con l’ecobonus rottamazione si parte da un listino ancora più basso, riducendo gli importi del finanziamento Dacia. Positivo il fatto che nell’esempio siano inclusi servizi aggiuntivi.

Svantaggi

Il limite chilometrico è di 10.000 km l’anno, altrimenti c’è un costo in caso di eccedenza, se non si tiene l’auto.

In sintesi