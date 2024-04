La gamma 2024 di Dacia Sandero e Dacia Jogger si aggiorna con diverse novità che riguardano le dotazioni, lo stile e gli allestimenti, mantenendo invariato il listino prezzi.

L'apertura degli ordini per le versioni aggiornate MY24 di Dacia Sandero Streetway, Sandero Stepway e Jogger è prevista tra alcune settimane. Vediamo nel dettaglio come cambiano le compatte rumene.

Nuovi dispositivi di sicurezza

Partiamo dagli aggiornamenti estesi ai tre modelli in questione che includono in particolare tutti quei dispositivi di sicurezza che diventano obbligatori con l'entrata in vigore del nuovo regolamento GSR2 (da luglio 2024). Tra questi si segnalano:

Event Data Recorder (EDR - in caso di incidente)

Riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità​

Lane Departure Warning

Assistente mantenimento corsia

Sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente

Sensori di parcheggio posteriori

Sensori di luminosità e di pioggia

Frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti

Segnale stop di emergenza

Pulsante “My Safety”, posizionato sul cruscotto, che consente di richiamare le preferenze degli ADAS all’avvio dell’auto.

Dacia Sandero Stepway MY24, la vista posteriore

A questi si aggiunge poi il Rescue Code, il QR Code adesivo posizionato su parabrezza e lunotto che consente di consultare su app la scheda di soccorso prodotta da Dacia, utile per vigili del fuoco e squadre di soccorso. Nuovo è anche il manuale d'uso digitale di 400 pagine consultabile con QR Code e in grado di risparmiare carta, oltre alla presa USB-C anteriore e alla USB-C posteriore (con l'opzione Pack Confort).

Arriva il fissaggio YouClip

Per la prima volta le Dacia Sandero e Jogger Model Year 2024 possono essere equipaggiate con il nuovo sistema di fissaggio multiuso YouClip visto sulla nuova Duster.

Il sistema di fissaggio Dacia YouClip

Questo permette di fissare in punti chiave del veicolo uno smartphone o un tablet, ma anche ganci, lampade e portabicchieri.

Dacia Sandero Streetway MY24

Per le singole novità per modello iniziamo proprio dalla versione di accesso, quella Dacia Sandero Streetway che guadagna i copricerchi Flexwheel bitono e le due tinte di carrozzeria Grigio Scisto e Verde Oxide.

Dacia Sandero Streetway MY24

Inedito è poi l'allestimento Journey per la Sandero Streetway che offre di serie antenna shark, cerchi in lega diamantati Randia, soglie battitacco, tappetini e vari equipaggiamenti come la chiave Keyless Entry, il climatizzatore automatico, la retrocamera di parcheggio, i divisori vano bagagli e il supporto per smartphone rimovibile.

Il listino Sandero Streetway MY24

Allestimento e motore Potenza Prezzo Essential MY24 1.0 SCe 65cv 66 CV 13.250 euro Essential MY24 1.0 TCe 90cv cambio 5 marce 91 CV 14.000 euro Essential 1.0 TCe ECO-G cambio 5 marce 100 CV 14.750 euro Expression MY24 1.0 SCe 65cv 66 CV 14.300 euro Expression MY24 1.0 TCe 90cv cambio 5 marce 91 CV 14.950 euro Expression MY24 1.0 TCe ECO-G cambio 5 marce 91 CV 15.700 euro Expression MY24 1.0 TCe CVT 90cv 91 CV 16.550 euro Journey MY24 1.0 Tce ECO-G cambio 5 marce 91 CV 16.700 euro Journey MY24 1.0 Tce 90cv cambio 5 marce 91 CV 17.550 euro

Dacia Sandero Stepway MY24

Sulla Dacia Sandero Stepway MY24 troviamo invece i cerchi Flexwheel bitono Dark, nuovi cerchi in lega diamantati e la nuova tinta esclusiva Beige Safari (oltre alle Grigio Scisto e Verde Oxide).

Dacia Sandero Stepway MY24

Sulla Dacia Sandero Stepway Expression è possibile avere anche la nuova personalizzazione grafica sulle portiere anteriori con il logo Dacia Link e le coordinate dell'iconica strada Transfagarașan, sui monti Carpazi.

Il listino Sandero Stepway MY24

Allestimento e motore Potenza Prezzo Essential MY24 1.0 Tce 90cv 91 CV 15.300 euro Essential MY24 1.0 Tce ECO-G 100 CV 16.050 euro Expression MY24 1.0 Tce 90cv cambio 5 marce 91 CV 16.150 euro Expression MY24 1.0 Tce ECO-G 100 CV 16.900 euro Expression MY24 1.0 Tce CVT 90cv 91 CV 17.750 euro Extreme MY24 1.0 Tce ECO-G 100 CV 17.900 euro Extreme MY24 1.0 Tce 110cv 110 CV 18.200 euro Extreme MY24 1.0 Tce CVT 90cv 91 CV 18.750 euro Extreme UP MY24 1.0 Tce ECO-G 100 CV 18.400 euro Extreme UP MY24 1.0 Tce 110cv 110 CV 18.700 euro

Dacia Jogger MY24

Anche la Dacia Jogger MY24 sfoggia i cerchi Flexwheel bitono Dark, i nuovi cerchi in lega diamantati, la verniciatura Verde Oxide e la grafica con le coordinate della strada rumena sulla versione Expression.

Dacia Jogger MY24

Di serie, già a partire dalla Dacia Jogger Essential, è anche il climatizzatore manuale. Per la prima volta la Dacia Jogger Hybrid 140 dispone della funzione E-Save che permette di mantenere il livello di carica della batteria per l'utilizzo in un secondo momento della modalità elettrica.

Il listino Jogger MY24